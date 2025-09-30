Die termingenauen Achtelfinal-Ansetzungen im Westfalenpokal

Unter den letzten 16 sind neben den Top-Favoriten SC Verl (3. Liga), FC Gütersloh und Sportfreunde Lotte (beide Regionalliga) noch sieben Oberligisten sowie sechs Westfalenligisten vertreten.

Mi., 08.10.25 19:30 Uhr RSV Meinerzhagen (WL) - Sportfreunde Lotte (RL)

Sa., 11.10.25 19:30 Uhr VfL Theesen (WL) - SC Verl (3. Liga)

Mi., 15.10.25 19:00 Uhr BSV Schüren (WL) - FC Gütersloh (RL)

Mi., 15.10.25 19:45 Uhr SV Schermbeck (OL) - 1. FC Gievenbeck (OL)

Do., 16.10.25 19:30 Uhr TuS Erndtebrück (WL) - SC Peckeloh (WL)

Do., 16.10.25 19:30 Uhr FC Eintracht Rheine (OL) - Türkspor Dortmund (OL)

Do., 16.10.25 19:30 Uhr SG Wattenscheid 09 (OL) - Westfalia Rhynern (OL)

Do., 16.10.25 20:00 Uhr SC RW Maaslingen (WL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL)



Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)

Meinerzhagen/Lotte - Erndtebrück/Peckeloh

Maaslingen/Bamenohl - Rheine/Türkspor

Wattenscheid/Rhynern - Schüren/Gütersloh

Theessen/Verl - Schermbeck/Gievenbeck