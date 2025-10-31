Türkspor Eppingens Zweite (rot) verkauft sich teuer in der Kreisklasse B. – Foto: Philipp Krauß

Die Tendenz zeigt nach oben Kreisklasse B Sinsheim +++ Cuma Fistikci sieht viel Potenzial bei seinen Fußballern von Türkspor Eppingen II Verlinkte Inhalte Kreisklasse B Türkspor Ep. II Cuma Fistikci

Zuletzt lief es besser und trotzdem war mehr drin. "Das tut schon etwas weh, weil wir in allen drei Spielen vorne lagen", sagt Cuma Fistikci und bezieht sich damit direkt auf den Saisonstart mit drei torreichen Unentschieden in Folge. 4:4 in Eichelberg/Landshausen, 4:4 gegen Bargen und 6:6 in Ehrstädt, der Trainer von Türkspor Eppingen II musste gleich zu Beginn ganz schön viel Drama an der Seitenlinie erleben.

Mit mittlerweile neun erreichten Zählern hat sich der amtierende C-Klassen-Süd-Meister immerhin etwas in der Tabelle verbessert. Der Auftakt mit drei Punkten aus fünf Partien ist abgehakt, es geht merklich aufwärts für den Landesliga-Unterbau. "Wir treten Woche für Woche mit einer sehr jungen Mannschaft an, die meisten unserer Spieler sind zwischen 18 und 21 Jahre alt", zählt Fistikci auf. Der fehlenden Erfahrung schreibt er einige Punktverluste zu und ist davon überzeugt, "dass wir schon mehr als zehn Punkte haben liegenlassen, die wir uns ganz klar selbst ankreiden müssen." Letztlich ist der Saisonverlauf für ihn und seine Zweite, die mitunter einige Akteure an die in der Landesliga arg strauchelnde Erste abgeben musste und muss, aber "normal". Ein festes Ziel in Form einer Platzierung verfolgen der 50-Jährige und seine jungen Kicker aber nicht, vielmehr geht es darum sich in der B-Klasse zu behaupten. Das Potenzial dafür ist fraglos vorhanden und wenn es der Landesliga-Elf gelingen sollte, sich für die Rückrunde personell breiter aufzustellen, wird sich das positiv auf die Zweite und deren Besetzung auswirken. Realistisch betrachtet sind die Eppinger kein Abstiegskandidat.

Um das weiter zu belegen, sind aber stetige Punktgewinne nötig, wie sie seit Anfang Oktober gelingen. Die Duelle mit zwei anderen Zweitvertretungen, 5:3 gegen die SG Kirchardt II und 6:0 gegen den VfL Mühlbach II, belegen das Potenzial, das innerhalb der Türkspor-Mannschaft schlummert. Beinahe wäre noch ein weiterer Erfolg hinzugekommen, aber in Gemmingen scheiterte die Fistikci-Elf an einem routinierten Gegner, der sich mit 3:1 durchgesetzt hat. Aktuell zurück liegt ein spielfreies Wochenende, das genutzt wurde, um den Angeschlagenen Zeit zur Regeneration zu geben und sich auf den Endspurt bis Ende November einzustimmen. Die Aufgaben bis dorthin sind weder einfach noch schwierig. Am vermeintlich kniffligsten wird es schon diesen Sonntag, wenn der FV Elsenz in die Fachwerkstadt kommt. "Wir spielen aber zuhause und da wollen wir immer selbst die Akzente setzen", sagt Fistikci, der als Vergleich die 0:4-Niederlage im Pokalachtelfinale gegen die SG Waibstadt heranzieht, "als wir trotzdem ein super Spiel abgeliefert haben."