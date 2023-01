Die Teilnehmer und Gruppen für die Endrunde des Frauen-Hallenmasters Frauen-Hallenmasters +++ Seit Sonntag ist das Starterfeld für den 29. Januar in Dessau komplett

Wenn am letzten Januar-Wochenende in Dessau die Endrunde des Frauen-Hallenmasters stattfindet, wird es ein kleines Klassentreffen der Verbandsligisten. Von den acht Mannschaften, die sich in den drei Vorrunden-Gruppen für den Finaltag qualifiziert haben, spielen immerhin gleich sechs in der höchsten Spielklasse des Landes.

Am Sonntag sicherten sich aus der Verbandsliga der SSV Besiegdas Magdeburg (Gr. 1) sowie die SG Einheit Halle, der Hallesche FC und der Magdeburger FFC II als einer der beiden besten Gruppendritten (Gr. 3) den Einzug in die Endrunde. Dazu kommt die FSG Irxleben/Niederndodeleben, die sich in der Vorrunde 1 gegen die Verbandsligisten aus Walsleben und Gardelegen durchsetzen und sich als einziger Landesliga-Vertreter das Ticket für den Finaltag sichern konnte.

Bereits im Dezember hatte sich der Magdeburger FFC qualifiziert. Der Regionalligist und Titelverteidiger gewann die Vorrunden-Gruppe 2 vor der SG Union Sandersdorf. Seit Sonntag steht fest: Auch Rot-Schwarz Edlau darf sich freuen. Als zweitbester Gruppendritter reist der Verbandsligist ebenfalls zur Endrunde nach Dessau.

Die Ergebnisse der Vorrunden

Die Gruppen der Endrunde

Für das Endrunden-Turnier am 29. Januar wurden die Gruppen bereits am Samstag ausgelost - und die Auslosung brachte eine merkwürdige Konstellation. Denn der HFC, Einheit Halle und der MFFC II, die am Sonntag in der Vorrunde in Rottleberode gegeneinander spielten, treffen sich in der Endrunden-Gruppenphase in Staffel B gleich wieder. Selbes gilt für Union Sandersdorf und den MFFC I sowie für die FSG Irxleben/Niederndodeleben und den SSV Besiegdas, die sich nach der gemeinsamen Vorrunde auch am Finaltag gleich wieder gegenüberstehen.