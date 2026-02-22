Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Die Teams tauen erst nach und nach auf
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Drei Nachholspiele in der Fußball-A-Liga Dillenburg: Die SG Dietzhölztal erlebt gegen die SSG Breitscheid ein spektakuläres Comeback. Zwei andere Gastgeber bleiben ohne Torerfolg +++
Dillenburg. In der Fußball-A-Liga Dillenburg ist der Kunstrasenplatz der SG Dietzhölztal am Samstag trotz andersartiger Prognosen rechtzeitig aufgetaut. Der Mannschaft gelang dies gegen die SSG Breitscheid erst im zweiten Durchgang. Der 5:3-Heimsieg nach 0:3-Pausenrückstand stellt das spektakulärste der drei Resultate in dieser Spielklasse dar.