Ligabericht

Die Teams tauen erst nach und nach auf

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Drei Nachholspiele in der Fußball-A-Liga Dillenburg: Die SG Dietzhölztal erlebt gegen die SSG Breitscheid ein spektakuläres Comeback. Zwei andere Gastgeber bleiben ohne Torerfolg +++

von Redaktion · Heute, 20:47 Uhr · 0 Leser
Szene aus der Partie SG Eschenburg II - FC Niederrossbach: Der Eschenburger Bastian Reiprich (Mitte) versucht, zwischen Lenni Wohlrab (l.) und Anfernee Hof durchzukommen. © Jonathan Ortmann
Dillenburg. In der Fußball-A-Liga Dillenburg ist der Kunstrasenplatz der SG Dietzhölztal am Samstag trotz andersartiger Prognosen rechtzeitig aufgetaut. Der Mannschaft gelang dies gegen die SSG Breitscheid erst im zweiten Durchgang. Der 5:3-Heimsieg nach 0:3-Pausenrückstand stellt das spektakulärste der drei Resultate in dieser Spielklasse dar.

