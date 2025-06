Die Teams in der Verbandsliga mit den meisten Toren

93 Tore in 30 Spielen bei 44 Gegentore – FC Holzhausen

82 Tore in 30 Spielen bei 24 Gegentore – Türkspor Neckarsulm

75 Tore in 30 Spielen bei 47 Gegentore – TSV Oberensingen

69 Tore in 30 Spielen bei 49 Gegentore – Young Boys Reutlingen

59 Tore in 30 Spielen bei 54 Gegentore – TSV Berg

59 Tore in 30 Spielen bei 68 Gegentore – FC Esslingen

56 Tore in 30 Spielen bei 71 Gegentore – SSV Ehingen‑Süd

54 Tore in 30 Spielen bei 42 Gegentore – Sportfreunde Schwäbisch Hall

50 Tore in 32 Spielen bei 48 Gegentore – SC Pfullendorf

47 Tore in 30 Spielen bei 60 Gegentore – TSG Tübingen

46 Tore in 30 Spielen bei 62 Gegentore – TSG Balingen II

44 Tore in 30 Spielen bei 50 Gegentore – Sportfreunde Dorfmerkingen

41 Tore in 30 Spielen bei 36 Gegentore – TSG Hofherrnweiler‑Unterrombach

39 Tore in 30 Spielen bei 65 Gegentore – VfL Pfullingen

38 Tore in 30 Spielen bei 46 Gegentore – VfR Heilbronn

34 Tore in 30 Spielen bei 73 Gegentore – TSV Heimerdingen 1910

33 Tore in 30 Spielen bei 78 Gegentore – TV Echterdingen

__________________________________________________________________________________________________

