Die Teams in der Oberliga mit den meisten Toren

109 Tore in 34 Spielen bei 26 Gegentore – SG Sonnenhof Großaspach

78 Tore in 34 Spielen bei 44 Gegentore – TSG Balingen

62 Tore in 34 Spielen bei 65 Gegentore – 1. FC Normannia Gmünd

61 Tore in 34 Spielen bei 32 Gegentore – VfR Aalen

60 Tore in 34 Spielen bei 49 Gegentore – TSG Backnang

57 Tore in 34 Spielen bei 52 Gegentore – SSV Reutlingen

54 Tore in 34 Spielen bei 60 Gegentore – FSV Hollenbach

54 Tore in 34 Spielen bei 63 Gegentore – FSV 08 Bietigheim-Bissingen

46 Tore in 34 Spielen bei 45 Gegentore – TSV Essingen

40 Tore in 34 Spielen bei 52 Gegentore – FV Ravensburg

38 Tore in 34 Spielen bei 83 Gegentore – Calcio Leinfelden-Echterdingen

35 Tore in 34 Spielen bei 84 Gegentore – SV Fellbach

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login __________________________________________________________________________________________________