"Die Teamchemie in Verbindung mit der Zweiten ist sensationell"

Fotos: Chris Ham Photography Sportiv / Verein

Trainer Christian Schramm äußert sich im FuPa-Teamcheck zu den Herausforderungen beim 1. FV Eintracht Wandlitz. Trotz personeller Engpässe zeigt er sich mit der Hinrunde in der Landesklasse Nord zufrieden.

Aufgrund von Verletzungen und arbeitsbedingtem Fehlen musste Woche für Woche in fast allen Mannschaftsteilen umgestellt werden. Da der Kader in dieser Saison sehr klein ist, war dieser Erfolg nur mit Hilfe der Spieler aus der zweiten Mannschaft möglich.

Mit dem derzeitigen Tabellenstand und den gesammelten Punkten ist man beim 1. FV Eintracht Wandlitz mehr als zufrieden. In der Landesklasse Nord belegt das Team den fünften Platz. Trainer Christian Schramm "sagt dazu: "Der derzeitige Platz fünf ist daher mehr als respektabel. Ohne die Hilfe der Spieler aus der zweiten Mannschaft wäre das nicht möglich gewesen."

Der Verein arbeitet laut Schramm "Jahr für Jahr mit für diese Liga wenigen Mitteln" und schafft es dennoch, mit der "eigenen DNA" mitzuhalten. Dennoch ist er sicher: "Bei einem konstanten und eingespielten Kader wäre mehr als der derzeitige Tabellenplatz möglich gewesen."

Zwischen Offensivrausch und individuellen Fehlern

Die sportliche Bilanz der Hinrunde ist geprägt von einer enormen Offensivkraft, die jedoch nicht immer effizient genutzt wurde. "In vielen Spielen brauchten wir zu viele Möglichkeiten, um zu treffen", analysiert der Coach. Während die Mannschaft glänzt, wenn sie "geradlinig spielt und es nicht zu kompliziert macht", offenbarten sich defensiv Schwächen.

Individuelle Fehler im Spielaufbau wurden "gnadenlos bestraft" und konnten selten bereinigt werden. Zudem fehlte es phasenweise an der nötigen Kompaktheit: "Wir stehen phasenweise nicht kompakt genug, was den Platz für den Gegner enorm groß macht und es damit leichter wurde, zwischen den Linien zu spielen."

Reife Leistungen und herbe Dämpfer

Besondere Momente der Hinserie spiegeln die Stärken und Schwächen des Teams wider. Das Eröffnungsspiel bei der SG Union 1919 Klosterfelde II habe gezeigt, "wie erwachsen und abgezockt die Truppe sein kann". Ein weiteres Highlight war die erste Halbzeit beim FSV Schorfheide Joachimsthal, in der sich die Mannschaft "in einen Rausch" spielte.

Doch die Anfälligkeit bei nachlassender Konzentration wurde dort in der zweiten Hälfte ebenso deutlich wie beim Heimspiel gegen den FSV Rot-Weiß Prenzlau, bei dem die Eintracht "nie einen Fuß in die Tür" bekam. Trotz dieser Schwankungen zieht Schramm ein positives Fazit: "Wir gewannen einige Spiele denkbar knapp. Aber am Ende stehen diese zufriedenstellenden 24 Punkte."

Sensationeller Zusammenhalt als Fundament

Die größte Entwicklung sieht der Trainer im internen Gefüge. Die Mannschaft nehme jede Woche die schwierigen Gegebenheiten an. "Die Teamchemie in dieser Mannschaft in Verbindung mit der Zweiten ist sensationell", betont Schramm voller Stolz. Für die Rückrunde fordert er jedoch eine noch größere "Gier, unbedingt zu siegen".

Zudem müsse der Fokus noch stärker auf den Fußball gerichtet werden: "Wenn wir das etwas mehr in eine andere Richtung bekommen, hat diese Mannschaft viel Potenzial." In der Defensive müsse man zwingend "klarer, konzentrierter und manchmal einfacher" agieren, um Fehler nicht zu wiederholen.

Vorbereitung im Kraftraum und neue Gesichter

Die Vorbereitung begann am 20.01.2026, doch der Winter verhinderte bisher das Training auf dem Platz. Stattdessen waren Läufe, Hallentraining und Einheiten im Kraftraum angesagt. Geplant sind Testspiele gegen Germania Schöneiche II und den SV Glienicke, wobei laut Schramm letztlich der "Wettergott" entscheidet. Personell gibt es eine Verstärkung zu vermelden: Luca Draht vom FCL Gera stößt zum Kader, während es keine Abgänge gibt.

Einstelliger Tabellenplatz als Ziel

Für die verbleibenden Spiele bleibt das Ziel bescheiden, aber ambitioniert. Da die Liga sehr eng besetzt ist, wäre ein einstelliger Tabellenplatz am Ende "ein Erfolg". Zuerst gelte es jedoch, den Klassenerhalt rechnerisch zu sichern. Der Start in die Rückrunde beim SV Blau-Weiß 90 Gartz wird als schwere Herausforderung eingestuft. Schramm hofft vor allem auf die Gesundheit seiner Spieler: "Wir müssen hoffen, dass der Kader gesund bleibt und wir weiterhin über den Zusammenhalt unsere Spiele ziehen." Wenn es gelingt, erneut mehr Siege als Niederlagen zu realisieren, wäre es für die Eintracht eine "super Saison".