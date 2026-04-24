Die tapferen 7

Germania trat in Biesdorf mit nur sieben Spielern und ohne Wechsel an – zwei davon nach längerer Pause. Trotz dieser schwierigen Ausgangslage hielt das Team lange stark dagegen und lieferte ein offenes, torreiches Spiel.

Torwart Adi zeigte mehrere starke Paraden und hielt Germania im Spiel. Doch mit der Zeit schwanden die Kräfte, Fehler schlichen sich ein und der Gegner nutzte diese konsequent.

Am Ende steht eine bittere 7:8-Niederlage – trotz großem Kampf und Einsatz.