 2026-04-23T13:43:33.969Z

Spielbericht

Die tapferen 7

von Herbert Hochheim · Heute, 19:32 Uhr · 0 Leser

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Ü32 7er BL 2 Berlin
BFC Germania
Fo. Biesdorf
Fr., 17.04.2026, 19:30 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
BFC Germania 1888
BFC Germania 1888BFC Germania
8
7
Abpfiff

Turbulentes Spiel – Bittere Niederlage für Germania

Germania trat in Biesdorf mit nur sieben Spielern und ohne Wechsel an – zwei davon nach längerer Pause. Trotz dieser schwierigen Ausgangslage hielt das Team lange stark dagegen und lieferte ein offenes, torreiches Spiel.

Torwart Adi zeigte mehrere starke Paraden und hielt Germania im Spiel. Doch mit der Zeit schwanden die Kräfte, Fehler schlichen sich ein und der Gegner nutzte diese konsequent.

Am Ende steht eine bittere 7:8-Niederlage – trotz großem Kampf und Einsatz.