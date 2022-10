Die Talfahrt des Aufsteigers Kevelaerer SV dauert an Bezirksliga, Gruppe 4: Der Kevelaerer SV hat gegen den VfL Tönisberg eine Klatsche kassiert.

Das 2:1 am 2. September im Derby beim TSV Weeze hat dem Fußball-Bezirksligisten Kevelaerer SV kein Glück gebracht. Am Freitagabend unterlag die Mannschaft beim VfL Tönisberg mit 2:5 (1:2). Inzwischen ist der Aufsteiger seit sieben Spielen sieglos, hat in diesem Zeitraum nur zwei Punkte gesammelt und steckt mitten im Abstiegskampf.

Dabei erwischten die Gäste zunächst einen guten Start und gingen durch Andrea Quarta in der 28. Minute in Führung. „Wir hatten leichte Vorteile und sind auch verdient in Führung gegangen“, sagte Trainer Patrik Znak. Doch mit zwei erfolgreichen Freistößen (35. und 41.) drehte der Landesliga-Absteiger den Spieß noch vor der Pause um. In der 65. Minute erhöhte Tönisberg auf 3:1, ehe Quarta erneut zur Stelle war (69.). Wenig später herrschte Aufregung, als der Schiedsrichter den vermeintlichen Kevelaerer Ausgleich nicht anerkannte. „Für mich ein reguläres Tor“, so Znak. Der Gastgeber sorgte mit zwei weiteren Treffern (83. und 90.) für klare Verhältnisse.