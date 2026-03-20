Die Tagesform kann entscheiden

Nach dem wichtigen Sieg gegen Aindling vor einer Woche geht es für die Landesliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen nun gegen Rain (Samstag, 14 Uhr, Georg-Weber-Stadion, Schiedsrichter Elias Wörz, TSV Friesenried). Dabei ist die Zielsetzung klar, die Schwarz-Weißen wollen den nächsten Sieg einfahren. Ein Blick auf die Heimbilanz der Nordschwaben zeigt, dass dies kein leichtes Unterfangen wird, denn bisher hat der Absteiger zu Hause noch nicht verloren.
Doch auf der anderen Seite sind die Schwabmünchner das beste Auswärtsteam der Liga. Bei den zwölf Partien auf fremden Gelände ging der TSV achtmal als Sieger vom Feld, holte drei Unentschieden und nur eine Niederlage. Es dürfte somit eine spannende Partie auf die Zuschauer zukommen.
Auch Schwabmünchens Trainer Manuel Baum will den TSV Rain nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Ich denke, das Hinspiel (2:2) hat gezeigt, dass wir aufpassen müssen“, so der Trainer. Er sieht Rain als schwierig zu bespielenden Gegner. „Rain zeigt mal gute Spiele, um dann wieder überraschend zu verlieren. Die Mannschaft ist inkonstant“, ergänzt er. Daher sieht er die Tagesform als wichtigen Faktor. „Wir müssen wieder alles raushauen“, forder Baum daher.
Hilfreich könnte da der Erfolg aus der Vorwoche sein. „Der Sieg gegen Aindling könnte der benötigte Knotenlöser gewesen sein. Wir können nun mit einem anderen Gefühl auflaufen“, hofft Baum. Dazu betont er auch: „Wir haben in der Rückrunde bisher nicht verloren, dass wird oft übersehen. Unsere Auftritte waren nicht so schlecht.“
Beim TSV Rain müssen die Schwabmünchner neben dem weiter verletzt fehlenden Maximilian Muha auch auf Muhammed Emirzeoglu, der sich in Manchning verletzt hatte und Matthias Moser verzichten. Dafür könnte Luca Boyer wieder eine Option sein, der nach seinem beruflich bedingten Auslandsaufenthalt wieder zur Verfügung steht. „Wir werden eine konkurrenzfähige Mannschaft aufs Feld bringen“, ist Baum überzeugt.
Gegen Rain müssen die Schwabmünchner vor allem auf die schnellen Außenspieler acht geben, erklärt Baum. „Der große Platz kommt beiden Teams zu Gute. Daher ist es wichtig, Ballverluste zu vermeiden“, so der Trainer weiter.