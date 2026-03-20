Die Tagesform kann entscheiden Der Landesliga-Spitzenreiter Schwabmünchen will in Rain nicht leer ausgehen. von Christian Kruppe · Heute, 09:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nadine Kruppe

Nach dem wichtigen Sieg gegen Aindling vor einer Woche geht es für die Landesliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen nun gegen Rain (Samstag, 14 Uhr, Georg-Weber-Stadion, Schiedsrichter Elias Wörz, TSV Friesenried). Dabei ist die Zielsetzung klar, die Schwarz-Weißen wollen den nächsten Sieg einfahren. Ein Blick auf die Heimbilanz der Nordschwaben zeigt, dass dies kein leichtes Unterfangen wird, denn bisher hat der Absteiger zu Hause noch nicht verloren. Doch auf der anderen Seite sind die Schwabmünchner das beste Auswärtsteam der Liga. Bei den zwölf Partien auf fremden Gelände ging der TSV achtmal als Sieger vom Feld, holte drei Unentschieden und nur eine Niederlage. Es dürfte somit eine spannende Partie auf die Zuschauer zukommen.

Die Tagesform könnte ein Faktor werden Auch Schwabmünchens Trainer Manuel Baum will den TSV Rain nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Ich denke, das Hinspiel (2:2) hat gezeigt, dass wir aufpassen müssen“, so der Trainer. Er sieht Rain als schwierig zu bespielenden Gegner. „Rain zeigt mal gute Spiele, um dann wieder überraschend zu verlieren. Die Mannschaft ist inkonstant“, ergänzt er. Daher sieht er die Tagesform als wichtigen Faktor. „Wir müssen wieder alles raushauen“, forder Baum daher. Hilfreich könnte da der Erfolg aus der Vorwoche sein. „Der Sieg gegen Aindling könnte der benötigte Knotenlöser gewesen sein. Wir können nun mit einem anderen Gefühl auflaufen“, hofft Baum. Dazu betont er auch: „Wir haben in der Rückrunde bisher nicht verloren, dass wird oft übersehen. Unsere Auftritte waren nicht so schlecht.“