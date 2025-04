Die tägliche Lorant-Show in Christls Boazn

Marlboro-Dampf und ungezählte „Expressos“: Im Löwen-Stüberl versorgte Werner Lorant die Presse – und sorgte auf rustikale Art für Schlagzeilen und Anekdoten.

Am Ende war es, als hätte jemand dem Löwen-Stüberl die Energie entzogen. Sein Stammplatz an der holzvertäfelten Eckbank: verwaist. Christls Espressomaschine: zischte und dampfte kaum noch. Und hinter der Theke stand eine traurige Wirtin. Nicht nur am Tag der Trennung vergoss die Christl viele Tränen. Schminkflecken am Dirndl – es war ihr egal. Es dauerte Wochen, bis sich Christl Estermann einen Stüberl-Alltag ohne ihren Lieblings-Stammgast vorstellen konnte. Ohne Werner Lorant.

Lorant: Offene Zeche über 120 000 Mark

Ja, auch die Christl war eine große Verliererin der Trainerentlassung am 18. Oktober 2001. Ihr „Löwen-Stüberl“ am Eingang des Vereinsgeländes: Neun Jahre lang war es ein viel beachteter Hotspot im Münchner Fußballkosmos, ein Ort, an dem Schlagzeilen geschrieben wurden. Doch plötzlich, ohne ihre „Expresso“ schlürfende Attraktion: Wirkte Christls Flachdachbau wie eine stinknormale Boazn. Einmal, gegen die große Leere, rechnete die Christl aus, was es ihr wert gewesen ist, ihren Lorant täglich umsorgt zu haben. Tafelspitz war seine Lieblingsspeise, im Winter ließ er sich auch gerne eine Hühnersuppe zubereiten. Dazu kamen – je nach Tagesform und Vorabend – viele, viele seiner schwarzen Koffeinshots. Stillschweigend wurde alles angeschrieben, auch Lorants Marlboro-Zigaretten, stangenweise. Unter dem Strich standen 120 000 Mark – für die längste nicht bezahlte Zeche der Welt. Nicht dass Christl das Geld wiedersehen wollte, das nicht. Sie lieferte damit aber eine letzte große Lorant-Schlagzeile – auch um aufzuzeigen, wie groß für sie der Werbewert war, den ihr der prominente Gast frei Haus lieferte. Viele, viele Besucher waren ja nur wegen ihm gekommen, und bei weitem nicht nur 1860-Fans.

In Lorants Hochzeit konnte man froh sein, in Christls Stüberl einen halbwegs guten Platz zu bekommen. Gut hieß: Mit Blick auf die Eckbank. Dort nahm er täglich Platz, ach was: Dort hielt er Hof, immer nach dem gleichen Muster. Kam rein, hielt im Türrahmen erst mal inne, die Gäste mit Feldherren-Geste musternd. „Was willst du, Urlauber?“, lautete eine typische Lorant-Begrüßung, auch in Richtung der Journalisten, die sich an seinem Ecktisch niederließen, die Sitzordnung starr wie bei einer alten Familie: tz neben Lorant auf der Eckbank. BILD gegenüber, die übrigen Zeitungen auf den Plätzen. Spannend war es, wenn eine Zeitung zum ersten Mal einen jungen Reporter entsandte – die knurrige Aura von Werner Beinhart ließ auch aufgeweckte Gemüter verstummen.