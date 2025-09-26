Die Tabellenspitze im Visier

Die U17 des VfL Wolfsburg erwartet am Samstag (Anstoß 13.00 Uhr) mit dem Hamburger SV einen direkten Konkurrenten um die oberen Tabellenplätze der DFB-Nachwuchsliga. Nach dem 3:1-Auswärtserfolg bei Union Berlin am vergangenen Spieltag will das Team von Cheftrainer Tobias Holm nun den nächsten Schritt gehen – und mit einem Sieg sogar vorübergehend an die Tabellenspitze springen.

Mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen belegen die Jungwölfe derzeit Rang vier der Tabelle. Der HSV, punktgleich, rangiert einen Platz davor. Angeführt wird das Tableau von Tennis Borussia Berlin mit zehn Zählern – allerdings bei bereits vier absolvierten Partien. Die Spitzengruppe ist entsprechend eng beieinander.

Cheftrainer Tobias Holm sieht sein Team nach dem gelungenen Auftritt in Berlin gut vorbereitet: „Wir sind froh, dass wir uns nach dem schweren Spiel bei Union mit drei Punkten belohnt haben und weiter ungeschlagen sind. Unsere Gruppe ist sehr ausgeglichen – deshalb zählt jeder einzelne Punkt.“

Die Gäste aus Hamburg reisen mit einer starken Bilanz an: Nach Siegen gegen Union Berlin (3:1) und bei Hansa Rostock (5:1) holten sie am vergangenen Wochenende ein 2:2 gegen Tabellenführer TeBe – und das nach 0:2-Rückstand.

Holm weiß um die Bedeutung des Spiels: „Mit einem Sieg gegen den HSV wollen wir ein Ausrufezeichen setzen und die Tabellenspitze erobern. Wir freuen uns extrem auf das Topspiel.“