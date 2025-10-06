Die Tabellenspitze bleibt in Röfingen

Fünfzehn Minuten brauchte die SG um bei schmuddeligem Wetter auf dem tiefen Geläuf in Reisensburg Fuß zu fassen. Dann gab man die Spielkontrolle aber nicht mehr aus der Hand.

Ein souveräner und konzentrierter Auftritt sichert der SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten gegen die SG Reisensburg-Leinheim 2 den dritten Sieg in Folge.

Vorausgegangen war ein langer Ball von Pröbstle, den ein Reisensburger Verteidiger unterschätzte und Michael Mayr auf und davon war, dieser drang in den Strafraum ein und konnte von Torhüter Pirmin Rupp nur noch per Foul gestoppt werden.

So fiel dann in der 25. Minute das inzwischen verdiente 1:0 durch Samuel Vlaicu per Elfmeter.

Fast gespiegelt war die Aktion vier Minuten später. Wiederum drang Mayr, in diesem Fall nach schönen Zuspiel von Raith, in den Strafraum ein, Rupp kam erneut zu spät und damit blieb Schiedsrichter Jürgen Thiel nichts anderes übrig als erneut auf den Punkt zu zeigen. Vlaicu erzielte mit seinem zweiten Elfmeter das 2:0.

Noch vor der Halbzeit sollte die vorzeitige Entscheidung fallen. Vlaicu verfehlte im 1 gegen 1 gegen den Torhüter noch die große Chance, Andreas Laber stand jedoch goldrichtig und schob den Abstauber lässig ins Tor. Die Erleichterung war ihm anzusehen, so scheiterte er im vorhergehenden Spielverlauf doch noch zweimal kläglich vor dem Tor der Heimmannschaft.

Nach der Halbzeitpause kam Reisensburg nochmals motiviert aus der Halbzeit und konnte nach einem Abstimmungsproblem in der Abwehr der Gäste noch eine Halbchance erspielen.

Maximilian Tausend machte diese Hoffnung dann aber in der 57. Spielminute zu Nichte.

Nach einem perfekt getretenen Eckball von Vlaicu, stand Tausend am zweiten Pfosten richtig und konnte zum 4:0 einschieben.

Mit seiner fünften Torbeteiligung an diesem Tag erzielte der überragende Vlaicu in der 69. Minute dann noch den Endstand zum 5:0.

Mit dem dritten Zu- Null Spiel in dieser Saison bestätigt man auch die Defensivstärke um die herausragende Aushilfe Thorsten Beil.

Noch zu oft hätte man in den letzten Jahren ein unnötiges Gegentor in den letzten Minuten schlucken müssen.

Mit der besten Abwehr der Liga steht die SG damit weiterhin verdient auf dem 1. Tabellenplatz.

Autor: Maximilian Tausend