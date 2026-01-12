Die Tabellenführer der Verbandsliga: Ab Sommer in der NOFV-Oberliga?

+ 102 weitere

+ 102 weitere

Die Saison in den Verbandsligen im NOFV-Gebiet läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der NOFV-Oberliga anzutreten. Somit wird es insgesamt sechs Aufsteiger aus der Verbandsliga in die NOFV-Oberliga Nord und Süd geben.

Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in der Verbandsliga und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login