Die Tabellenführer der Verbandsliga: Ab Sommer in der NOFV-Oberliga?

Die Saison in den Verbandsligen im NOFV-Gebiet läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der NOFV-Oberliga anzutreten. Somit wird es insgesamt sechs Aufsteiger aus der Verbandsliga in die NOFV-Oberliga Nord und Süd geben.
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in der Verbandsliga und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Tabellenführer nach 17 von 34 Spieltagen: Füchse Berlin
Tabelle
1. Füchse Berlin 17 11-3-3 40:23 36
2. 1. FC Wilmersdorf 17 8-5-4 41:26 29
3. SC Charlottenburg 16 9-2-5 34:22 29
4. FSV Spandauer Kickers 17 8-5-4 29:22 29
5. Berlin Türkspor 17 8-3-6 41:38 27
---
Tabellenführer nach 15 von 30 Spieltagen: MSV 1919 Neuruppin
Tabelle
1. MSV 1919 Neuruppin 15 11-2-2 34:18 35
2. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 15 9-1-5 33:20 28
3. Brandenburger SC Süd 05 14 9-1-4 26:15 24
4. 1. FC Frankfurt (Oder) 15 8-3-4 39:22 23
5. SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (Auf) 15 7-1-7 28:36 22
---
Tabellenführer nach 14 von 30 Spieltagen: FC Mecklenburg Schwerin
Tabelle
1. FC Mecklenburg Schwerin 14 12-2-0 40:7 38
2. Malchower SV 90 14 10-1-3 35:16 31
3. 1. FC Neubrandenburg 04 13 9-2-2 39:19 29
4. SV Pastow 14 7-4-3 40:22 25
5. FSV Kühlungsborn 14 7-4-3 35:23 25
---
Tabellenführer nach 15 von 30 Spieltagen: SG Taucha 99
Tabelle
1. SG Taucha 99 15 11-2-2 41:15 35
2. SG Dynamo Dresden II (Neu) 15 10-4-1 40:11 34
3. SG Handwerk Rabenstein 15 10-2-3 40:22 32
4. FC Oberlausitz Neugersdorf 15 9-3-3 38:20 30
5. BSG Stahl Riesa 15 9-3-3 33:15 30
---
Tabellenführer nach 15 von 30 Spieltagen: SSC Weißenfels
Tabelle
1. SSC Weißenfels 14 11-0-3 31:15 33
2. SV Fortuna Magdeburg 15 10-2-3 31:17 32
3. 1. FC Bitterfeld-Wolfen 15 9-2-4 27:16 29
4. SV Dessau 05 14 8-3-3 33:15 27
5. BSV Halle-Ammendorf 14 8-2-4 28:14 26
---
Tabellenführer nach 15 von 30 Spieltagen: SV SCHOTT Jena
Tabelle
1. SV SCHOTT Jena 15 12-1-2 62:20 37
2. 1. FC Eichsfeld 14 10-2-2 32:17 32
3. FC Thüringen Weida 15 9-3-3 36:25 30
4. SV 09 Arnstadt 15 9-3-3 25:14 30
5. Bad Frankenhausen 14 7-4-3 29:16 25