Die Tabellenführer der Verbandsliga: 2025/2026 in der NOFV-Oberliga

Die Saison in den Verbandsligen im NOFV-Gebiet ist fast abgeschlossen. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der NOFV-Oberliga anzutreten. Somit wird es insgesamt sechs Aufsteiger aus der Verbandsliga in die NOFV-Oberliga Nord und Süd geben.