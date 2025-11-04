Die Tabelle lügt nicht – Mittelrheinliga in Zahlen nach 10 Spieltagen Ein Drittel der Mittelrheinliga-Saison 2025/26 ist vorbei

Ein beliebtes Sprichwort im (Amateur-)Fußball lautet: Die Tabelle lügt nicht. Nach zehn Spieltagen – also einem Drittel der Saison – scheint diese Redewendung für die Mittelrheinliga 2025/26 zuzutreffen. Zeit für einen Blick auf Zahlen, Daten und Fakten zur bisherigen Spielzeit.

Einzig der Tabellenführer SV Bergisch Gladbach ist in dieser Saison noch ohne Niederlage – und das, obwohl das Team von Kevin Kruth weder die Heim- noch die Auswärtstabelle anführt.

Auswärtsstärkste Teams

Siegburger SV: 13 Punkte (4 Siege, 1 Remis), Tordifferenz: +13 Fortuna Köln II: 12 Punkte (4 Siege, 1 Niederlage), Tordifferenz: +8 SV Bergisch Gladbach: 11 Punkte (3 Siege, 2 Remis), Tordifferenz: +9

Tore satt!

Mit 29 Treffern führt der Siegburger SV das Tor-Ranking an, gefolgt von der SpVg Porz (27 Tore) und SV Bergisch Gladbach (24 Tore). Die schwächste Offensive stellt Teutonia Weiden mit nur neun erzielten Toren.

Die stabilste Defensive bietet Bergisch Gladbach mit nur acht Gegentreffern, gefolgt vom SSV Merten (9) und dem VfL Vichttal (10). Die meisten Gegentore kassierte der FC Pesch – 39 Mal musste die Terranova-Elf bereits hinter sich greifen – Ligahöchstwert!

Die Torschützenliste

An der Spitze der Torjäger steht aktuell Metin Kizil von der SpVg Porz. Der 30-Jährige ist das offensive Herzstück der Mannschaft von Trainer Jonas Wendt und hat in den bisherigen zehn Saisonspielen bereits 13 Treffer erzielt. Damit gehen knapp die Hälfte der insgesamt 27 Porzer Tore auf sein Konto.

Auf Rang zwei folgt Patrick Friesdorf-Weber von der SpVg Frechen 20. Zwar ist er in allen zehn Spielen zum Einsatz gekommen, seine Trefferquote ist jedoch ungleich verteilt: Seine Tore erzielte der Angreifer lediglich bei drei Galaauftritten.

Komplettiert wird das Treppchen von Alexander Guiddir von Eintracht Hohkeppel. Der erst 18-jährige Offensivspieler zeigt bereits jetzt, dass er zu den spannendsten Talenten der Liga zählt. Mit acht Toren nach zehn Spieltagen hat er sich nicht nur als gefährlicher Abschlussspieler etabliert, sondern auch als feste Größe in der Hohkeppeler Offensive.

Die besten "Joker" kommen mit Jamal Issifou Fortuna Köln II und Louis Müller vom FC Pesch. Beide Akteure trafen je drei Mal nach Einwechslungen

Höchste Saisonsiege