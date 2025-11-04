Die Tabelle lügt nicht – Mittelrheinliga in Zahlen nach 10 Spieltagen

Ein beliebtes Sprichwort im (Amateur-)Fußball lautet: Die Tabelle lügt nicht. Nach zehn Spieltagen – also einem Drittel der Saison – scheint diese Redewendung für die Mittelrheinliga 2025/26 zuzutreffen. Zeit für einen Blick auf Zahlen, Daten und Fakten zur bisherigen Spielzeit.
Einzig der Tabellenführer SV Bergisch Gladbach ist in dieser Saison noch ohne Niederlage – und das, obwohl das Team von Kevin Kruth weder die Heim- noch die Auswärtstabelle anführt.
Heimstärkste Teams
Auswärtsstärkste Teams
Mit 29 Treffern führt der Siegburger SV das Tor-Ranking an, gefolgt von der SpVg Porz (27 Tore) und SV Bergisch Gladbach (24 Tore). Die schwächste Offensive stellt Teutonia Weiden mit nur neun erzielten Toren.
Die stabilste Defensive bietet Bergisch Gladbach mit nur acht Gegentreffern, gefolgt vom SSV Merten (9) und dem VfL Vichttal (10). Die meisten Gegentore kassierte der FC Pesch – 39 Mal musste die Terranova-Elf bereits hinter sich greifen – Ligahöchstwert!
Die Torschützenliste
An der Spitze der Torjäger steht aktuell Metin Kizil von der SpVg Porz. Der 30-Jährige ist das offensive Herzstück der Mannschaft von Trainer Jonas Wendt und hat in den bisherigen zehn Saisonspielen bereits 13 Treffer erzielt. Damit gehen knapp die Hälfte der insgesamt 27 Porzer Tore auf sein Konto.
Auf Rang zwei folgt Patrick Friesdorf-Weber von der SpVg Frechen 20. Zwar ist er in allen zehn Spielen zum Einsatz gekommen, seine Trefferquote ist jedoch ungleich verteilt: Seine Tore erzielte der Angreifer lediglich bei drei Galaauftritten.
Komplettiert wird das Treppchen von Alexander Guiddir von Eintracht Hohkeppel. Der erst 18-jährige Offensivspieler zeigt bereits jetzt, dass er zu den spannendsten Talenten der Liga zählt. Mit acht Toren nach zehn Spieltagen hat er sich nicht nur als gefährlicher Abschlussspieler etabliert, sondern auch als feste Größe in der Hohkeppeler Offensive.
Die besten "Joker" kommen mit Jamal Issifou Fortuna Köln II und Louis Müller vom FC Pesch. Beide Akteure trafen je drei Mal nach Einwechslungen
Höchste Saisonsiege
Zu-Null-Serien
Viermal ohne Gegentor: Bergisch Gladbach (Torwart Robin Schulze) und SSV Bornheim (Torwart Tom Buhl)
Längste Siegesserie
Fünf Spiele in Folge gewonnen: VfL Vichttal (Spieltage 2 bis 6)
Längste Niederlagenserie
Vier Pleiten am Stück: FC Pesch und SSV Bornheim
Längste ungeschlagene Serie
SV Bergisch Gladbach – zehn Spiele ohne Niederlage
Die SpVg Frechen 20 hat in den ersten Spielminuten einen echten Lauf: Kein Team trifft in der Anfangsviertelstunde häufiger. Bereits fünf Mal jubelte die Mannschaft von Trainer Okan Özbay in den ersten 15 Minuten eines Spiels. Dicht dahinter rangieren gleich drei Teams mit jeweils vier Treffern im Auftaktviertel: Siegburger SV, SV Bergisch Gladbach und die Sportfreunde Düren zeigen ebenfalls, dass sie von Beginn an hochkonzentriert zu Werke gehen und früh für klare Verhältnisse sorgen wollen.
Auf der anderen Seite der Zeitschiene brilliert vor allem der Siegburger SV in der Schlussphase. Elf ihrer 29 Treffer erzielte die Offensive rund um Sakamaki, Tackie Sai und McIntosh zwischen der 76. Minute und dem Abpfiff – mehr als jedes andere Team. Nur bedingt mithalten können in dieser Kategorie die SpVg Porz mit acht sowie der FC Pesch mit sechs Toren in der Schlussviertelstunde.
Gegentore zur Unzeit
Wenig erfreulich fällt die Statistik bei den Gegentoren in der Anfangsviertelstunde für die U23 von Fortuna Köln aus. Sechs Mal mussten die Südstädter in der Saison 2025/26 bereits in der Anfangsphase den Ball aus dem eigenen Netz holen. Auch SSV Bornheim, SpVg Porz und die Sportfreunde Düren zeigten sich anfällig in den ersten 15 Minuten – jeweils fünf Gegentore sprechen eine deutliche Sprache.
Besonders bitter wird es für die SpVg Porz in der Schlussviertelstunde: Neun Gegentore kassierte die Mannschaft von Trainer Jonas Wendt in der letzten Spielphase – Höchstwert der Liga. Auch beim FC Wegberg-Beeck (acht Gegentore) und TuS Blau-Weiß Königsdorf (sieben Gegentore) fehlt es in den Schlussminuten offenbar an Konzentration oder Kraft.
Wenn es einen Mittelrheinligisten gibt, der Rückstände nicht als Rückschlag, sondern als Herausforderung begreift, dann ist es der TuS Blau-Weiß Königsdorf. In sechs Spielen lag das Team von Takahito Ohno mindestens mit einem Tor zurück – und schaffte es dennoch, zwölf Punkte aus diesen Partien mitzunehmen.
Ein besonders eindrucksvolles Beispiel: Gegen die SpVg Porz lag Königsdorf bereits mit zwei Toren im Hintertreffen, bewies jedoch Moral und drehte die Partie spät – ein Spiel, das sinnbildlich für den ungebrochenen Willen der Blau-Weißen steht.