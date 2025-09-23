"Die Tabelle lügt nicht, aber wir bleiben demütig" -Gifhorn schlägt 05

„Das Spiel war irgendwie in drei Schlafphasen unterteilt“, analysierte Göttingens Coach Jozo Brinkwerth. „Die erste war die erste Viertelstunde, in der wir wirklich gar nichts ins Spiel gefunden haben. Da muss man Gifhorn ein Kompliment machen. Sie waren aggressiv, sehr konsequent in den Zweikämpfen.“ Auch Holger Ringe machte dem Gegner Komplimente: "Bisher der spielstärkste Gegner, den wir hatten." In dieser Phase fiel auch die Führung der Gastgeber: Julio Rodrigues traf nach 16 Minuten trocken ins Eck.

Gifhorns Trainer Holger Ringe war mit dem Auftakt seiner Mannschaft hochzufrieden: „Erste Halbzeit ist komplett an uns gegangen, muss ich schon sagen, da hätten wir auch das 2:0 nachlegen können.“ Sein Team setzte Göttingen früh unter Druck und zwang die Gäste zu Fehlern.

Nach der Pause kam 05 besser ins Spiel. Brinkwerth: „Kurz nach der Halbzeit hatten wir eine gute Chance, dann haben wir es geschafft, uns besser herauszuspielen.“ Folgerichtig fiel in der 69. Minute der Ausgleich durch Ali Ismail. „Das war unsere stärkste Phase, was defensiv und offensiv anbelangt“, so Brinkwerth.

Doch die Freude währte nicht lange: Nur sechs Minuten später sorgte Joker Jovan Hoffart mit dem 2:1 für Gifhorn für die Entscheidung. „Glückliches Händchen gehabt, gewechselt, und Jovenhoff macht dann über einen Konter das 2:1. Trocken abgeschlossen, muss man schon sagen, macht er richtig gut“, lobte Ringe.

Göttingen warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorn, doch am Ende stand der MTV als Sieger fest. Brinkwerth ärgerte sich vor allem über die Gegentore: „Unter dem Strich muss man sagen, haben wir uns etwas selber bestraft mit unseren Nachlässigkeiten bei den Gegentoren.“

Ringe hingegen war voll des Lobes für seine Mannschaft: „Am Ende gewinnen wir 2:1, aber aus meiner Sicht auch verdient. Riesen, riesen Respekt, tolle läuferische Leistung von allen. Die Tabelle lügt nicht, aber wir bleiben demütig.“ Damit meinte der Coach, dass der Aufsteiger MTV Gifhorn den Patzer vom SSV Vorsfelde ausnutzte und die Tabellenspitze eroberte. Auch die Gäste aus Göttingen hätte mit einem Sieg auf Rang eins springen können, stehen nun allerdings auf Platz fünf.