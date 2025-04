Die Tabelle interessiert in Föhren noch nicht

Über viele Jahre spielte der SV Föhren in der Trier/Saarburger A-Klasse. Nach der Spielklassenreform ging es im vergangenen Sommer in die von Teams aus dem Spielkreis Mosel dominierte Kreisliga A9. Fünf Spieltage vor Schluss zieht Trainer Sebastian Pull ein positives Zwischenfazit: „Vor dem Hintergrund des Staffelwechsels und der vielen für uns unbekannten Gegner sowie verletzungs- und berufsbedingter Ausfälle spielen wir eine absolut solide und wirklich ordentliche Runde. Uns ist es zudem gelungen, junge Spieler weiterzuentwickeln.“

Pull, der seit der Saison 2018/19 an der Seitenlinie der ersten Mannschaft steht, sieht im Vergleich zur Trier/Saarburger A-Klasse den größten Unterschied in der Ausgeglichenheit der Liga. „An der Mosel zieht lediglich der SV Niederemmel an der Spitze einsam seine Kreise, in Trier-Saarburg sind es drei, vier Mannschaften, die nahezu auf einem Niveau agieren.“

Bei der Antwort auf die Frage, wie die Aufstiegsambitionen via Relegation in Föhren sind – momentan ist man punktgleich mit dem Zweiten SV Mehring – lässt sich der erfahrene Trainer nicht in die Karten schauen: „Unser Blick geht nicht in Richtung Tabelle. Der Fokus liegt klar auf der nächsten Aufgabe in Dörbach (Samstag, 26. April, 18 Uhr). Das Thema Relegation interessiert uns erst mal nicht wirklich.“

Die Planungen für die nächste Saison laufen auf Hochtouren. Sowohl Pull als auch Nico Weyer als Coach der zweiten Mannschaft bleiben an Bord. Lucas Krüger, Peter Weiler und Tim Albert rücken aus der A-Jugend auf. Der Kader bleibt so zusammen. „Wir definieren uns beim SV Föhren nicht über externe Neuzugänge, sondern bleiben unserer Linie treu, auf Spieler aus der A-Jugend zu setzen und diese in ihrer Entwicklung voranzubringen“, unterstreicht der Trainer-Dauerbrenner.