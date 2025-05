Die Sylas treffen auch in der Fremde nach Belieben!

Trotzdem boten die Weesner ihrem Heimpublikum auf dem Sportplatz Moos noch einmal eine eindrucksvolle Demonstration, weshalb sie die Ostschweizer 2.-Liga-Gruppe in dieser Spielzeit derart dominieren. Nach einem Traumtor per Freistoss von Stürmer Taulant Syla sorgten Marek Patrovsky, Amadou Diakhate sowie Captain Oliver Gutknecht für klare Verhältnisse.

Eindrückliche Saison

Es war eine reine Machtdemonstration, die die der Verein vom Walensee in dieser Saison zeigte. Fast 100 Tore hat Weesen schon erzielt und nur 23 bekommten.

Mehr als die Hälfte der geschossenen Tore geht auf das Konto der Syla-Brüder. Topscorer Edison Syla erzielte 30 Tore, Taulant Syla steht bei 25. Einige mehr dürften für die beiden langjährigen Torjäger des FC Rüti noch dazu kommen.

Damit kehrt der FC Weesen nur eine Saison nach dem Abstieg wieder in die 2. Liga interregional zurück. In der Saison 2021/2022 schaffte Weesen den historischen Aufstieg in die 1. Liga. Aus dieser stieg Weesen in der folgenden Saison wieder ab.

Anschliessend wurden die Gasterländer in die 2. Liga regional durchgereicht. Es war eine Krisen-Zeit. Insgesamt waren damals nicht weniger als sechs verschiedene Trainer im Amt.

Kader ergänzen

Auf diese Saison hin übernahm Ursal Yasar das Traineramt. Der ehemalige Profi (FC Zürich, Schaffhausen) trainierte in den vergangenen Jahren zuerst verschiedene Nachwuchsmannschaften beim FCZ und auch ein Nachwuchsteam beim FC Winterthur, bevor er den FC Uster übernahm. Nun coachte der 44-jährige Glarner den FC Weesen souverän zum Wiederaufstieg. Yasar wird auch nächste Saison an der Seitenlinie stehen.

Im Hinblick auf die nächste Saison will Weesen das Kader zusammenhalten und mit ein paar Neuverpflichtungen ergänzen und verbreitern. Kürzlich sagte Präsident Gutknecht gegenüber der «Linth-Zeitung» auf die Frage, ob es denn gleich wieder Richtung 1. Liga gehen soll: «Ich will jetzt nicht gleich wieder den Kritikern eine Steilvorlage liefern. Zuerst geht es sicher einmal um den Ligaerhalt. Aber reden wir nach einer halben Saison wieder darüber.»

