Die SVG Neuss_Weissenberg freut sich über die Tabellenführung. – Foto: SVG

Die SVG Neuss-Weissenberg stürmt an die Tabellenspitze Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Das 3:0 gegen Grimlinghausen besiegelte den Sprung nach ganz oben.

Nach zehn Spielen hat die SVG Neuss-Weissenberg die Tabellenführung der Neusser Kreisliga A übernommen. Gelungen ist das am Wochenende durch einen 3:0-Erfolg gegen den SC Grimlinghausen, während der FC Delhoven seinerseits dem SV Rosellen mit 1:2 unterlag.

"Grimlinghausen war der körperlich erwartet starke Gegner, hat tief gestanden und uns das Leben wirklich schwer gemacht. Zur Pause stand es 0:0, nachdem wir einmal die Latte getroffen und eine weitere Möglichkeit gehabt haben", sagt Trainer Dirk Schneider, unter dem die Mannschaft nun in zehn Spielen sieben Siege und zwei Unentschieden eingefahren hat. "Dann haben wir eine Umstellung vorgenommen und zweimal gewechselt, dann lief es nach der Pause ziemlich gut. Dann war es auch schnell durch, wir haben das Spiel mit Ballbesitz beherrscht, so dass es am Ende auch eine klare Sache war. Wir sind nicht die Mannschaft, die alles an die Wand spielt, müssen uns alles hart erarbeiten", stellt der Coach klar. Mit dem Doppelschlag durch Marius Spahn und Nils Brune in der 47. und 52. Minute war das Spiel praktisch gelaufen, Spahn machte dann in der 71. Minute noch seinen Doppelpack perfekt. Vierkampf an der Spitze - mit Aufsteiger Weissenberg