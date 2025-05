Bedburg-Hau ist in die B-Liga aufgestiegen. – Foto: Rapha Günther

Die SV Bedburg-Hau feiert den Aufstieg Die Fußballer spielen eine starke Saison. Nach 24 Partien sind sie noch ungeschlagen und haben ihr Ziel schon erreicht. Nach drei Jahren darf das Team „Tschüss Kreisliga C“ sagen. Warum es so gut läuft und wie der künftige Kader aussieht. Verlinkte Inhalte Kreisliga C1 Kleve/GE Kranenburg II DJK Kleve II SV Bedb.-Hau

Die SV Bedburg-Hau hat ihr großes Ziel erreicht. Die Mannschaft kann der Kreisliga C endlich Adieu sagen. Durch den souveränen 9:0 (3:0)-Heimsieg gegen den TuS Kranenburg II am vergangenen Sonntag konnte die Mannschaft den Meistertitel und den Aufstieg in die Kreisliga B feiern – nach dreijähriger Abstinenz. Der Weg zum Aufstieg war steinig, nervenaufreibend und wurde erst durch eine bittere Entscheidung nötig.

"Invincible"-Season ist möglich Rückblick: Die SV Bedburg-Hau und der SuS Kalkar hatten in der Saison 2021/22 den sportlichen Klassenerhalt in der Kreisliga B geschafft. Aufgrund des großen personellen Aderlasses bei beiden Vereinen mussten sie sich vom Spielbetrieb der Kreisliga B abmelden und stiegen in die C-Liga ab. Dort bildeten sie dann eine Spielgemeinschaft und landeten am Saisonende auf dem fünften Platz. Der SuS Kalkar konnte zur Spielzeit 2023/24 wieder eine eigene erste Mannschaft auf die Beine stellen und stieg sofort in die Kreisliga B auf. Die SV Bedburg-Hau musste noch ein Jahr warten – bis zum vergangenen Sonntag.

Unter der Regie von Trainer Sascha Lousée war die SV Bedburg-Hau in der Gruppe eins der C-Liga in dieser Saison das Maß aller Dinge, was sich anhand der eindeutigen Bilanz auch widerspiegelt: 24 Spiele wurden bislang absolviert, in denen 23 Siege und ein Unentschieden eingefahren wurden. Niederlagen? Fehlanzeige. 70 Punkte und ein Torverhältnis von 174:20 sprechen eine eindeutige Sprache. „In den letzten vier Begegnungen bis zum Saisonende wollen wir natürlich ungeschlagen bleiben“, sagt Lousée. Der Coach, der von Siegfried Materborn an die Antoniterstraße wechselte, ist seit der Spielzeit 2022/23 Trainer der Grün-Weißen und geht ab Sommer in seine vierte Saison. „Wir haben in der vergangenen Spielzeit mit dem zweiten Tabellenplatz den Grundstein für die laufende hervorragende Runde gelegt. Wir wollen ein Dankeschön an alle Spieler richten, die uns in den vergangenen Jahren am Leben gehalten haben“, sagt der 52-Jährige.