Die Suche nach der Stabilität

Nach einer überragenden Vorsaison, die der SV Schmölln mit dem zweiten Tabellenplatz in der Landesklasse 1 abschloss, waren die Erwartungen an die neue Spielzeit entsprechend hoch. Doch bislang tun sich die Knopfstädter schwer, an die starken Leistungen des Vorjahres anzuknüpfen.
Vor allem in der Defensive läuft noch nicht alles rund – zu viele einfache Fehler sorgen dafür, dass sich die Mannschaft in der unteren Tabellenhälfte wiederfindet. Am kommenden Wochenende steht nun das wichtige Heimspiel gegen den FC Thüringen Jena an, der ebenfalls einen durchwachsenen Start hingelegt hat. Für Schmölln könnte die Partie richtungsweisend werden. „Wir machen zu viele einfache Fehler, die in dieser Liga von jeder Mannschaft eiskalt bestraft werden“, beschreibt Leon Schulze die aktuelle Situation selbstkritisch. Der 21-jährige Offensivmann, der schon in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern gehörte, sieht das Hauptproblem weniger in der individuellen Qualität, sondern in der fehlenden Geschlossenheit auf dem Platz: „Wir müssen wieder anfangen, als Team zu verteidigen – das beginnt vorne bei den Stürmern und endet beim Torwart. Wir müssen uns für jeden verteidigten Angriff feiern und uns so als Team pushen. Wenn wir das hinbekommen, sind wir auch in der Lage, Spiele am Stück für uns zu entscheiden.“
Die Worte des jungen Angreifers zeigen: Im Team ist der Wille zur Verbesserung klar vorhanden. Dass Schulze dabei mit gutem Beispiel vorangeht, belegen seine Zahlen eindrucksvoll. Nach 23 Scorern in der letzten Saison (15 Tore und 8 Vorlagen) steht er auch in dieser Spielzeit schon wieder bei neun Torbeteiligungen nach sieben Partien – ein starker Wert, gerade in einer Phase, in der es für die Mannschaft insgesamt noch nicht optimal läuft. „Zunächst einmal geht es darum, den suboptimalen Start umzubiegen. Natürlich möchte ich weiterhin so viel wie möglich zur Teamleistung beitragen und mich stetig verbessern“, sagt Schulze zu seinen persönlichen Zielen. Trotz seiner individuellen Form stellt Leon Schulze das Team klar in den Mittelpunkt. Denn der Offensivspieler weiß, dass Erfolge in Schmölln vor allem über den Zusammenhalt kommen. „Mindestens ein Tor mehr als der Gegner zu schießen ist das Ziel in jedem Spiel. Aber für mich steht an oberster Stelle, endlich mal ein Spiel zu Null zu gewinnen. Nur mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung ist das möglich“, so Schulze weiter.
Mit dem FC Thüringen Jena wartet ein Gegner, der sich in einer ähnlichen Situation befindet: beide Teams wollen dringend Punkte und beide suchen nach Konstanz. Für die Schmöllner ist das Heimspiel die Gelegenheit, den Fans endlich wieder einen überzeugenden Auftritt zu bieten – und gleichzeitig das Selbstvertrauen zurückzugewinnen, das in der vergangenen Saison zu ihrer größten Stärke gehörte. Wenn es dem SV Schmölln gelingt, die defensive Stabilität zurückzuerlangen und die individuellen Fehler abzustellen, könnte gegen Thüringen Jena der ersehnte Befreiungsschlag gelingen. Leon Schulze und sein SVS hat sich jedenfalls einiges vorgenommen: Der Vizemeister des Vorjahres will wieder als Einheit auftreten – und zeigen, dass mit dem SVS in der Landesklasse weiterhin zu rechnen ist.