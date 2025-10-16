Die Suche nach der Stabilität

Stetige Weiterentwicklung

Die Worte des jungen Angreifers zeigen: Im Team ist der Wille zur Verbesserung klar vorhanden. Dass Schulze dabei mit gutem Beispiel vorangeht, belegen seine Zahlen eindrucksvoll. Nach 23 Scorern in der letzten Saison (15 Tore und 8 Vorlagen) steht er auch in dieser Spielzeit schon wieder bei neun Torbeteiligungen nach sieben Partien – ein starker Wert, gerade in einer Phase, in der es für die Mannschaft insgesamt noch nicht optimal läuft. „Zunächst einmal geht es darum, den suboptimalen Start umzubiegen. Natürlich möchte ich weiterhin so viel wie möglich zur Teamleistung beitragen und mich stetig verbessern“, sagt Schulze zu seinen persönlichen Zielen. Trotz seiner individuellen Form stellt Leon Schulze das Team klar in den Mittelpunkt. Denn der Offensivspieler weiß, dass Erfolge in Schmölln vor allem über den Zusammenhalt kommen. „Mindestens ein Tor mehr als der Gegner zu schießen ist das Ziel in jedem Spiel. Aber für mich steht an oberster Stelle, endlich mal ein Spiel zu Null zu gewinnen. Nur mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung ist das möglich“, so Schulze weiter.

Die Suche nach der Konstanz

Mit dem FC Thüringen Jena wartet ein Gegner, der sich in einer ähnlichen Situation befindet: beide Teams wollen dringend Punkte und beide suchen nach Konstanz. Für die Schmöllner ist das Heimspiel die Gelegenheit, den Fans endlich wieder einen überzeugenden Auftritt zu bieten – und gleichzeitig das Selbstvertrauen zurückzugewinnen, das in der vergangenen Saison zu ihrer größten Stärke gehörte. Wenn es dem SV Schmölln gelingt, die defensive Stabilität zurückzuerlangen und die individuellen Fehler abzustellen, könnte gegen Thüringen Jena der ersehnte Befreiungsschlag gelingen. Leon Schulze und sein SVS hat sich jedenfalls einiges vorgenommen: Der Vizemeister des Vorjahres will wieder als Einheit auftreten – und zeigen, dass mit dem SVS in der Landesklasse weiterhin zu rechnen ist.