Die Suche nach dem gelobten Land Zwei Thüringenliga-Dinos suchen diese Saison noch die Erfolgsspuren in der Thüringenliga. Bisher fehlte sowohl Sondershausen als auch Heiligenstadt die Konstanz, weshalb beide Traditionsvereine im unteren Drittel festhängen.

Die Eintracht verlor beim Meister in Weida am Ende vom Ergebnis deutlich mit 0:3. Doch so klar wie der Endstand scheint, war das Geschehen auf dem Roten Hügel dann nicht. "Gegen Weida haben sie ein gutes Spiel abgeliefert sich aber nicht belohnt", ist dies auch Heiligenstadts Teammanager Christoph Rodenstock nicht verborgen geblieben. Seine Mannschaft verlor mit dem gleichen Ergebnis in Martinroda. Hier spiegelte hingegen der Endstand die Kräfteverhältnisse auf dem Feld wieder. "Wir haben defensiv und im Spielaufbau zu einfache Fehler gemacht, die dann eiskalt bestraft wurden. In der Offensive hat uns gerade in der ersten Hälfte die Durchschlagskraft gefehlt. Uns muss es bewusst werden, dass wir jede Woche und nicht nur jede zweite an unser Limit gehen müssen. Erst dann bekommen wir Konstanz und Erfolg in unser Spiel", so Rodenstock mit den Blick in den Rückspiegel.

In Sondershausen ordnet man das 0:3 in Weida als Rückschlag ein, wie Riccardo Nieke gegenüber FuPa sagt. "Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr gute Chancen erarbeitet, die wir leider nicht nutzen konnten. Am Ende konnten wir die positiven Ergebnisse aus den Spielen davor nicht bestätigen und hängen so weiter im Tabellenkeller fest", so der Co-Trainer der Eintracht.

Knappes Spiel erwartet

Nun steht für beide Teams ein richtungsweisendes Spiel bevor. Der Sieger würde den Sprung ins Mittelfeld schaffen, der Verlierer wohl auch die nächsten Wochen im Keller festhängen. Ein Unentschieden hilft keinem der beiden Vereine. Nieke erwartet dabei eine "spielstarke Mannschaft mit sehr guten Individualisten. Sie sind stärker einzuschätzen, wie ihr Tabellenplatz aussagt". So wirklich mit dem Gegner beschäftigt sich hingegen der 1. SC 1911 nicht. Vielmehr geht es darum zu sich selbst zu finden. "Für uns kommt es einfach nur darauf an, dass wir uns auf unser Spiel konzentrieren und jeder die Bereitschaft hat an seine Grenze zu gehen und konzentriert zu agieren. Die Spiele gegen Sondershausen waren immer knappe Spiele mit Siegen auf beiden Seiten", sagt Heiligenstadts Teammanager & Vize-Präsident in Personal-Union Christoph Rodenstock.

In Sachen Personal müssen dabei beide Verbandsliga-Dinos auf wichtige Spieler verzichten. Den Hausherren fehlt auf jeden Fall Max Teubner. Hinter drei angeschlagenen Akteuren stehen zudem noch dicke Fragezeichen. Bei den Gästen sieht es da noch schlechter. Yannick Stellmann fehlt die restliche Hinrunde, Maximilian Henkel befindet sich noch im Aufbautraining, Florian Kellner ist beruflich verhindert. Zudem fehlt Robin Marx nach einem Platzverweis im Pokalspiel. Ein, zwei weitere Fragezeichen kommen auch bei den Kurstädtern hinzu. Dennoch ist der 1. SC positiv gestimmt Zählbares aus Nordthüringen zu entführen. Optimismus zieht Rodenstock aus dem Sieg gegen Arnstadt vor zwei Wochen: "Da hat man gesehen zu was wir in der Lage sind, wenn jeder sein Potential abruft und konzentriert in die Spiele geht. Dann sind wir in der Lage jeden zu schlagen und zu bespielen."