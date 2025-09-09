„Die Strafe ist wahnsinnig“ – Auch der TuS Sachsenhausen ist betroffen

Der Fußball-Landesverband Brandenburg greift bei der Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls weiterhin hart durch. Der Brandenburgligist TuS 1896 Sachsenhausen steht nun im Zentrum der Diskussion. Trainer Torsten Thiel reagiert mit deutlichen Worten und kritisiert die Maßstäbe der Strafe.

Für TuS Sachsenhausen steht viel auf dem Spiel: Eine Geldstrafe von mehreren Tausend Euro und zusätzlich der mögliche Abzug von Punkten. Trainer Torsten Thiel beschreibt die Dimension der Sanktionen deutlich: "Mein Erkenntnisstand ist, dass da 4000 Euro im Raum stehen und bis zu sechs Punkte. Was ich auf beiden Ebenen wahnsinnig finde."

Der Verein hat gegen die Strafe Einspruch eingelegt – wie einige andere betroffene Klubs auch. Thiel betont, dass die Verantwortlichen nun abwarten müssen: "Es ist ja Einspruch eingelegt, was viele Vereine auch gemacht haben. Wir werden sehen, was da rumkommt. Fakt ist, dass wir einfach zu wenig Schiedsrichter haben."

Kritik an den Maßstäben

Besonders kritisch sieht Thiel die Intransparenz der Bemessung: "Mir ist auch nicht so wirklich bewusst, wonach das bemessen wird. Also, dass du eine gewisse Schiedsrichteranzahl brauchst für die jeweiligen Mannschaften, okay, das leuchtet mir irgendwo ein. Aber dass den Mannschaften mit vier Punkten, mit drei Punkten und Geldstrafen belegt werden, das leuchtet mir nicht ein."

Eine Strafe mit Folgen

Die Aussicht auf Punktabzug bezeichnet der Trainer als sportlich bitter: "Also das wäre schon ein ordentliches Brett, mit sechs Punkten Minus zu starten. Jetzt haben wir vier, eigentlich einen ordentlichen Saisonstart. Und dann fängst du mit Minus zwei an, wenn es dann so kommt. Ist schon sportlich bitter." Für die Spieler bedeute das eine zusätzliche mentale Belastung.

Eine gespaltene Basis

Die Strafe gegen TuS Sachsenhausen ist Teil einer breiteren Debatte. Eine große FuPa-Umfrage mit 433 Teilnehmern zeigte, dass 40,9 Prozent der Befragten Strafen für den falschen Weg halten. Nur 20,1 Prozent befürworten Punktabzüge und Geldstrafen. Viele plädieren stattdessen für Anreize und neue Modelle, um Schiedsrichter zu gewinnen.

Kreative Vorschläge statt Sanktionen

In der Diskussion werden zahlreiche Alternativen genannt: von einer Gesamt-Sollzahl für Vereine bis hin zu finanziellen Boni für erfüllte Vorgaben. Auch eine Reduzierung der Mindestspiele für Schiedsrichter oder der Einsatz nur eines Unparteiischen in unteren Spielklassen sind im Gespräch.

Ein Verband in der Kritik

Trotz der wachsenden Zahl an Schiedsrichtern im Land – laut FLB stieg die Zahl der Unparteiischen in den letzten drei Jahren um 132 auf derzeit 1.567 – setzt der Verband auf harte Strafen. Das sorgt für Unverständnis in vielen Vereinen.

Offene Fragen und viel Unmut

Für den TuS Sachsenhausen bleibt die Situation ungewiss. Der Einspruch läuft, die Spieler sind informiert. Thiel bringt die Stimmung auf den Punkt: "Man versucht, das natürlich auszublenden. Noch ist ja erstmal nichts passiert. Aber wenn es dann so ist, wissen sie ja erstmal alle Bescheid. Schön ist es nicht."

Die Debatte um die harten Strafen gegen die Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls in Brandenburg wird damit weiter an Schärfe gewinnen.