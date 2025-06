"Die Strafe ist völlig überzogen angesichts der Faktenlage"

Statement des Vorstands zum Urteil des FLB im Berufungsverfahren zum Pokalspiel gegen Energie Cottbus (06.09.2024)

Der Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) hat das Urteil aus erster Instanz zum Landespokalspiel Babelsberg 03 gegen Energie Cottbus vom 6. September 2024 in weiten Teilen bestätigt. Damit muss unser Verein eine Geldstrafe in Höhe von 34.040 Euro zahlen und darf nur auf Bewährung am Landespokal der nächsten Saison teilnehmen.