Die Störche sind im Anmarsch

Im Vorverkauf waren unter der Woche bereits über 3000 Eintrittskarten abgesetzt - insgesamt wird im Homburger Waldstadion mit rund 7000 Besuchern gerechnet. Und wenn auch am heutigen Freitag im Saarland ein Feiertag ist, war davon bereits um 10 Uhr morgens mit einem regen Treiben rund ums Waldstadion herum rein gar nichts zu merken. Im Waldstadion wird gerade letzte Hand angelegt. Die DFB-Werbebanner sind aufgestellt - und die eigentlichen Werbebanner des FC Homburg überklebt. Der Rasen im Waldstadion liegt da "wie geleckt" und könnte sich in keinem besseren Zustand präsentieren. Und während die Aktiven gerade auf der großen Naturrasenfläche hinter dem Waldstadion trainierten, absolvierten auf dem Kunstrasenplatz vor der Arena die älteren Jugendmannschaften der Grün-Weißen ihre letzte Übungseinheit der Woche - bevor dann am Samstag und Sonntag auch für sie Spiele auf dem Programm stehen.

Wo man sich auch in diesen Tagen in Homburg umhört: Der Optimismus, am Sonntag die Kieler Störche aus dem DFB-Pokal zu werfen, ist sehr groß. Dies hängt einerseits mit dem mäßigen Saisonauftakt des Erstligaabsteigers zusammen, der in der neuen Umgebung als aktueller Tabellenvorletzter immer noch auf den ersten Punktgewinn wartet. Klar: Auch die Homburger konnten in der Regionalliga noch nicht wie gewünscht punkten, hatten sich dabei aber auch das Leben aufgrund von etlichen vermeidbaren Fehlern selbst schwer gemacht. Und nun gilt es eben, diese Fehler gegen Kiel so gering als irgend möglich zu halten. Dass die Grün-Weißen Pokal können, haben sie als ehemaliger Erstbundesligist bereits etliche Male eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Zuletzt hatte es für den aktuellen Regionalligisten in der Saison 2023/24 den Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale gegeben, in dem sich dann die Saarpfälzer trotz harter Gegenwehr dem FC St. Pauli mit 1:4 beugen mussten. Die Grün-Weißen wollen nun erneut unter Beweis stellen, dass sie DFB-Pokal können und am Sonntagabend in die zweite nationale Pokalrunde einziehen.