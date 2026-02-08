„Die Stimmung würde ich aktuell als kämpferisch beschreiben“

– Foto: Timo Babic/Verein

Die SG Saarmund steckt als 14. der Landesklasse West tief im Abstiegskampf. Trainer Christoph Maier spricht im FuPa-Teamcheck über einen starken Start, eine „Leistungsdelle“, offene Testspielpläne und warum „die Torausbeute“ der Schlüssel zum Klassenerhalt ist.

Guter Start, dann der Einbruch nach vier Spielen Trainer Christoph Maier blickt auf eine Hinrunde zurück, die aus Saarmunder Sicht nicht den Erwartungen entsprach. „Wir haben uns selbstverständlich mehr vorgenommen“, sagt er. Dabei begann die Saison zunächst vielversprechend: „Wir sind nach Plan in die Saison gestartet. Aus den ersten vier Spielen holten wir sieben Punkte, was unsere Erwartungen übertroffen hat.“

Doch danach kam der Bruch. „Danach kam allerdings eine Leistungsdelle, in der wir mit den ersten Verletzungen zu kämpfen hatten“, erklärt Maier. Gerade die personelle Situation habe den Verein besonders hart getroffen: „Diese waren bei unserem dünnen Kader schwer zu kompensieren.“ Die Folge: „Sodass wir einige Spiele verloren haben, die im Nachhinein sehr ärgerlich waren.“ Entsprechend sei auch die Bilanz nach der Hinrunde enttäuschend: „Die bisherige Punkteausbeute fällt etwas hinter unseren Vorstellungen zurück.“

Maier verweist zudem darauf, dass die Saison ohnehin unter neuen Vorzeichen begann. „Nichtsdestotrotz war es die erste Halbserie nach dem Trainerwechsel“, sagt er. Damit seien viele Anpassungen verbunden gewesen: „Was auch viele Veränderungen, egal ob inhaltlich oder von der Organisation gab, was auch etwas Anlaufzeit bedarf.“

15:31 Tore – zu wenig Durchschlagskraft, zu viele Gegentreffer

Mit 15 erzielten Toren und 31 Gegentoren ist Saarmunds Bilanz nach 14 Spielen problematisch. Maier macht die Ursachen deutlich und beginnt mit der nüchternen Rechnung: „Schaut man auf die harten Fakten, haben wir in 14 Spielen im Schnitt etwa ein Tor erzielt und zwei Gegentore bekommen – daraus lässt sich schon sehr viel ableiten.“

Der Kernpunkt ist aus seiner Sicht klar: „Wir erzielen insgesamt deutlich zu wenig Tore.“ Die Gründe seien unterschiedlich. „In einigen Spielen erspielen wir uns zu wenige klare Möglichkeiten, da wir nicht konsequent das letzte Drittel attackieren“, sagt Maier. In anderen Begegnungen fehle schlicht die Effizienz: „In anderen wiederum nutzen wir aus vier guten Chancen vielleicht nur eine.“

Die mangelnde Offensivleistung wirke sich auch auf die Stabilität aus. „Das daraus resultierende fehlende Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit hat dann auch dazu geführt, dass wir Spiele nicht immer konsequent zu Ende verteidigt haben“, beschreibt Maier die gefährliche Dynamik.

Heimspiel gegen Wittstock als Warnsignal im Abstiegskampf

Besonders schmerzhaft war für Saarmund laut Maier ein direktes Duell gegen einen Konkurrenten. „Hier muss man ganz klar das Heimspiel gegen Wittstock nennen“, sagt er. Die Niederlage sei doppelt bitter gewesen: „In diesem direkten Duell haben wir nicht nur das Spiel verloren, sondern sind auch mannschaftlich nicht geschlossen aufgetreten.“

Für Maier steht fest, dass solche Spiele im Kampf um den Klassenerhalt entscheidend sind: „Gerade im Abstiegskampf müssen wir solche direkten Duelle gewinnen, wenn wir die Klasse halten wollen.“

Auch generell seien wichtige Punkte im eigenen Stadion liegen geblieben. Saarmund habe versucht, wieder an frühere Stärke anzuknüpfen. „Generell haben wir in der ersten Saisonhälfte wieder an unsere alte Heimstärke aus der Rückrunde der Vorsaison anknüpfen wollen“, erklärt der Trainer. Groß ist die Entääuschung über mehrere Heimniederlagen: „Umso ärgerlicher waren dann Niederlagen wie gegen Borussia Brandenburg, Pritzwalk oder Pankow, weil wir uns vor heimischem Publikum deutlich mehr vorgenommen hatten und dort wichtige Punkte liegen gelassen haben.“

„Hungrig, den Bock umzustoßen“ – Saarmund setzt auf Mentalität

Trotz Tabellenplatz 14 sieht Maier die Mannschaft mental nicht am Boden. „Die Stimmung würde ich aktuell als kämpferisch beschreiben“, sagt er. Dabei sei klar, dass sowohl Spieler als auch Trainerteam höhere Erwartungen hatten: „Sowohl die Spieler als auch wir im Trainerteam haben uns etwas anderes vorgenommen und sind hungrig, den Bock umzustoßen.“

Gerade diese Eigenschaften seien seit jeher ein Markenzeichen Saarmunds gewesen. „Genau diese Mentalität und Geschlossenheit waren schon immer Gründe dafür, warum Mannschaften nicht gerne gegen uns gespielt haben“, betont Maier.

„Der Wille und der Spirit sind klar sichtbar – jetzt muss es uns gelingen, das auch auf dem Platz zum entscheidenden Schlüssel zu machen“, fordert Maier. Besonders im Tabellenkeller werde das entscheidend: „Gerade im Abstiegskampf ist der mentale Faktor enorm wichtig, und da sehe ich unsere Mannschaft grundsätzlich gut aufgestellt.“

Wintervorbereitung: viel Halle, viel Kreativität

Die Vorbereitung auf die Rückrunde verläuft laut Maier wie bei vielen anderen Teams wetterbedingt schwierig. „Sicherlich ist es wie bei den anderen Mannschaften auch aufgrund der aktuellen Wetterlage nicht ganz so verlaufen wie erhofft“, sagt er. Der wichtigste Punkt: „Sodass wir bisher noch kein Testspiel durchführen konnten.“

Trainiert werde trotzdem – allerdings unter eingeschränkten Bedingungen. „Das Training findet zwar statt, allerdings überwiegend in der Halle“, erklärt Maier. Die Inhalte seien entsprechend angepasst: „Unter den gegebenen Bedingungen versuchen wir, viel im athletischen Bereich sowie, soweit möglich, im individualtaktischen Bereich zu arbeiten.“

Um die Mannschaft körperlich auf ein gutes Niveau zu bringen, setzt Saarmund auf zusätzliche Einheiten abseits des klassischen Fußballtrainings. „Zudem werden wir auch über andere sportliche Aktivitäten - Spinning, Beachvolleyball - kreativ“, so Maier. Sein Fazit fällt trotz der Umstände ordentlich aus: „Insgesamt sind wir mit dem Trainingsstart und der Intensität unter diesen Umständen nicht unzufrieden.“

Fünf Testspiele geplant – aber das Wetter entscheidet

In der Wintervorbereitung war ein umfangreiches Programm vorgesehen. „Für die Wintervorbereitung waren insgesamt fünf Testspiele aus unterschiedlichen Leistungsklassen“ geplant, berichtet Maier. Als Gegner nennt er Grün-Weiß Großbeeren, Stahl Brandenburg U19, SG Bornim, Internationale Berlin II und Turbine Potsdam.

Dabei sollte es nicht nur um defensive Abläufe gehen. „Dabei wollten wir den Fokus nicht nur auf das Spiel gegen den Ball legen“, erklärt der Trainer. Ein Schwerpunkt sollte vor allem auf dem größten Problem der Hinrunde liegen: „Sondern gezielt an einer unserer größten Schwächen aus der Hinrunde arbeiten – der Torausbeute.“

Die Testspiele sollten konkrete Inhalte abbilden: „Geplant war, aus unterschiedlichen Spielphasen heraus an der Chancenverwertung und am Offensivspiel zu arbeiten.“ Doch wie viel davon umgesetzt werden kann, ist offen. „Aufgrund der aktuellen Wetterlage bleibt allerdings offen, ob und wie viele dieser Testspiele tatsächlich noch durchgeführt werden können“, sagt Maier.

Klassenerhalt als klare Vorgabe – Platz zwölf als Zielmarke

Bei Saarmund gibt es keine Diskussion über das Ziel. „Intern ist ein klares Ziel ausgegeben: der Klassenerhalt“, sagt Maier. Und er betont: „Daran müssen und werden wir uns messen lassen.“

Dabei spielt auch die Abstiegsregelung eine Rolle. „Aufgrund der aktuellen Abstiegsregelung und der Abhängigkeiten bis nach Aue hinein ist Platz 12 dabei das klare Ziel, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen“, erklärt Maier.

Als Orientierung dient auch die Vorsaison: „In der letzten Saison haben uns 32 Punkte für den Klassenerhalt ausgereicht“, sagt der Trainer. Genau in diese Region müsse Saarmund wieder kommen: „In solche Regionen müssen wir uns auch diese Saison bewegen.“

Zwei Abgänge, zwei Zugänge – Saarmund reagiert auf die Lage

In der Winterpause verändert sich der Kader. „Es gibt in der Winterpause genau zwei Zu- und zwei Abgänge“, sagt Maier. Verlassen haben den Verein „mit Marc Martini und Mohammed Ismael unsere Sommerneuzugänge“, denen Saarmund „auf ihrem weiteren Weg alles Gute“ wünscht.

Zugänge gibt es ebenfalls: „Zu uns stoßen mit Amir Janyani ein Spieler, der bereits einige Spiele in der Landesklasse absolviert hat und seit September bei uns im Training ist.“ Zudem kehrt ein bekanntes Gesicht zurück: „Außerdem kehrt mit Gramos Rexha ein ehemaliger Saarmunder Jugendspieler nach einem Amerikaaufenthalt nach Deutschland zurück und unterstützt nun wieder seinen Jugendverein.“

Maier macht allerdings auch deutlich, dass Saarmund schwer auf dem Transfermarkt zuschlagen kann. „Grundsätzlich ist es in Saarmund nicht einfach, gezielt externe Verstärkungen zu holen“, erklärt er. Gründe gibt es mehrere: „Ohne finanzielle Entschädigung und mit der nicht optimalen Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist es schwierig, neue Spieler zu überzeugen.“ Dabei betont Maier gleichzeitig: „Auch wenn das Umfeld im Verein sehr gut ist.“

Deshalb bleibt die Philosophie klar: „Daher bauen wir auf unsere Jugend und die zweite Mannschaft“, sagt er. Und man freue sich über jeden, der den Weg findet: „Und freuen uns über externe Unterstützung, die den Weg zu uns findet.“

Der Schlüssel bleibt eindeutig: „Am meisten muss sich unsere Torausbeute verändern“

Für Maier ist der wichtigste Hebel für den Klassenerhalt klar definiert. „Am meisten muss sich unsere Torausbeute verändern“, sagt er. Denn Tore verändern alles – auch mental. „Wenn wir beginnen, mehr Tore zu erzielen, kehren Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit zurück“, erklärt Maier.

Er sieht darin die Grundlage für die Wende. „Mit diesem neu gewonnenen Vertrauen werden dann auch die passenden Ergebnisse wiederkommen“, sagt er. Und schließlich sei genau das entscheidend: „Und genau das ist die Grundlage, um den Klassenerhalt zu schaffen.“

Tabellenlage: Saarmund tief drin – aber nicht abgeschlagen

Nach 14 Spielen steht die SG Saarmund mit 13 Punkten auf Platz 14 der Landesklasse West. Für Saarmund ist klar: Die Rückrunde muss zur Aufholjagd werden – mit mehr Toren, mehr Konsequenz und dem kämpferischen Geist, den Trainer Christoph Maier bereits spürt.