"Die Stimmung war, wie es sein sollte bis hin in die Nacht" Mit dem Titelgewinn in der Kreisliga A1 Nordschwarzwald krönt die SG Dornstetten eine Saison, die nicht nur sportlich außergewöhnlich war – sondern auch emotional.

Mit dem Titelgewinn in der Kreisliga A1 Nordschwarzwald krönt die SG Dornstetten eine Saison, die nicht nur sportlich außergewöhnlich war – sondern auch emotional. Im Jahr des 100-jährigen Vereinsbestehens hat sich das Team von Trainer Tim Jung an die Spitze gespielt und den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft.

Erst Kaltgetränke, dann Ballermann Direkt nach dem entscheidenden Abpfiff brachen alle Dämme: „Die Kaltgetränke standen bereit, die Musik lief, und die Stimmung war, wie es sein sollte bis hin in die Nacht“, berichtet Tim Jung. Und es blieb nicht bei einer Nacht: Bereits am nächsten Morgen setzte sich die komplette Mannschaft in Bewegung – Ziel: Mallorca. „Dort wurde die Meisterschaft noch einmal ausgiebig gefeiert“, so der Trainer weiter.