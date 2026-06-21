Nach dem feststehenden Aufstieg brachen alle Dämme. „Wir haben den Aufstieg ausgiebig gefeiert. Die Mannschaft hat bis tief in die Nacht gemeinsam gefeiert, die Stimmung war sehr ausgelassen und emotional“, sagt Tim Djokic gegenüber FuPa und fügt hinzu: „Nach dieser Saison war das absolut verdient und zeigt, welchen besonderen Zusammenhalt wir im Team haben.“

Den Ausschlag für das Erreichen der nächsthöheren Spielklasse gab laut dem Trainer vor allem das Gefüge innerhalb der Mannschaft. „Der entscheidende Faktor war aus meiner Sicht der starke Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Dazu kam ein sehr ausgeglichener Kader in der Breite, wodurch wir jederzeit in der Lage waren, Ausfälle gut zu kompensieren“, betont der Trainer. Er ergänzt: „Diese Geschlossenheit hat am Ende den Unterschied gemacht.“

Dabei war der Aufstieg vor der Runde keineswegs fest eingeplant, da die ursprünglichen Ambitionen bescheidener waren. „Mit dem Aufstieg habe ich ehrlich gesagt nicht fest gerechnet. Unser Ziel war es, vorne mitzuspielen und eine gute Rolle in der Liga einzunehmen“, erklärt Tim Djokic und führt fort: „Insgeheim habe ich natürlich gehofft, dass es vielleicht für den Aufstieg reichen könnte, aber selbstverständlich war das nicht.“

Die Mischung aus Jugend und Erfahrung als Trumpf

Die interne Struktur des Kaders erwies sich über die gesamte Spielzeit hinweg als wesentliche Stütze für den Erfolg. „Unsere größte Stärke ist die gute Mischung im Team. Wir haben viele junge Spieler mit viel Energie und Entwicklungspotenzial sowie erfahrene Spieler, die Ruhe und Stabilität reinbringen“, erklärt Tim Djokic und führt fort: „Diese Kombination hat uns über die gesamte Saison hinweg sehr geholfen.“

Vorerst keine gemeinsame Reise geplant

Trotz der ausgelassenen Feierlichkeiten nach dem Relegationserfolg verzichtet die Mannschaft vorerst auf eine gemeinsame Urlaubstour. „Nein, eine gemeinsame Abschlussfahrt ist aktuell nicht geplant“, stellt der Trainer fest.

Offene Kaderplanungen durch späten Saisonverlauf

Für die neue Spielzeit steht das Grundgerüst der Mannschaft bereits fest, wenngleich die finalen Personalentscheidungen durch die zeitliche Verzögerung der Relegation noch ausstehen. „Der Kader wird zum größten Teil zusammenbleiben. Gezielte Zugänge sind zwar vorgesehen, allerdings steht aktuell noch nichts endgültig fest“, sagt Tim Djokic und fügt hinzu: „Durch den späten Saisonverlauf mit Aufstieg und möglichen Relegationsspielen lag der volle Fokus bis zuletzt auf dem sportlichen Erfolg, sodass die Kaderplanung noch offen ist.“

Das Tabellenmittelfeld als realistisches Ziel

Mit Blick auf die neue Saison 2026/2027 bleibt dier Trainer trotz der Aufstiegseuphorie bodenständig. „Für die kommende Saison wollen wir realistisch bleiben. Als Aufsteiger ist es sehr schwierig, sich in der Kreisliga A1 zu behaupten, da die Liga sehr stark besetzt ist“, betont Tim Djokic. „Unser Ziel ist es daher, im Tabellenmittelfeld zu landen und uns Schritt für Schritt in der Liga zu etablieren.“