Die Stimmen zum Viertelfinale: "Hochmotiviert und haben nur ein Ziel"

Am späten Samstagabend werden nur noch vier Teams im Wettbewerb übrig sein: Im dachbleche24-Landespokal von Sachsen-Anhalt werden die Halbfinalisten gesucht. So gehen die verbliebenen Teams das Viertelfinale an.

Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Morgen, 13:00 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf VfB Germania Halberstadt Halberstadt 13:00 PUSH

Auf dem Papier ist es das hochklassigste Duell des Viertelfinals: Mit der SG Union Sandersdorf und dem VfB Germania Halberstadt treffen zwei Oberligisten aufeinander. Beide standen sich erst vor einem Monat um Punkte gegenüber - damals setzten sich die Halberstädter durch einen Lucky Punch mit 2:1 in Sandersdorf durch. Nun wollen die Unioner den Spieß umdrehen. "Wir treffen auf einen Ligakonkurrenten, haben ein Heimspiel und wollen zwingend ins Halbfinale", sagt Trainer Thomas Sawetzki. "Dafür sind wir sehr gut vorbereitet und kennen den Gegner gut." Zwar muss der 44-Jährige im Viertelfinale auf einige Spieler verzichten, die die er zur Verfügung hat seien aber "hochmotiviert und haben nur ein Ziel: das Halbfinale", erklärt Sawetzki. Dasselbe Ziel verfolgen allerdings auch die Gäste aus Halberstadt. "Entscheidend wird sein, dass wir den Fokus komplett bei uns behalten", blickt VfB-Coach Manuel Rost dem Pokalfight im "Germanen-Echo-TV" entgegen. "Dann gilt es genau wie in jeder anderen Runde auch: Jede Runde hat ihre eigenen Hürden und ihre eigenen Schwierigkeiten - und die gilt es zu lösen. Wir haben das klare Ziel, dass wir in die nächste Runde kommen wollen und damit unser erstes Teilziel, im Pokal zu überwintern, erreichen", so Rost weiter.

Morgen, 13:00 Uhr Turbine Halle Turbine Hallescher FC HallescherFC 13:00 live PUSH

Landesliga gegen Regionalliga: Das Duell David gegen Goliath steigt am Sonnabend im Hallenser Stadtderby in Giebichenstein. Turbine Halle empfängt den mehrfachen Titelverteidiger Hallescher FC. Zum ersten Mal seit September 2018 - damals gewann der HFC souverän mit 8:0 - treffen beide Stadtkontrahenten wieder aufeinander. Die Mitteldeutsche Zeitung überträgt exklusiv im Livestream. Die Favoritenrolle ist dabei klar. "Wir sind uns der Schwere des Spiels bewusst", sagt Turbine-Coach Robin Seitenglanz und betont zugleich: "Wir haben aber trotzdem Bock darauf und wollen unsere Prinzipien auf den Platz bringen." Immerhin spielt der aktuelle Tabellenzweite der Landesliga Süd eine starke Serie. Im Pokal-Highlight wolle man "den HFC so gut es geht und so lange es geht ärgern", sagt Seitenglanz. "Dann gucken wir, was dabei herausspringt." >> Zum exklusiven Livestream auf mz.de: (hier klicken) Dagegen will der Hallesche FC - wie zuletzt im Achtelfinale bei Rot-Weiß Kemberg (8:0) - möglichst früh für klare Verhältnisse sorgen, um nicht in die Bredouille zu kommen. "Unser Kontrahent wird uns den Sieg nicht schenken. Daher müssen wir fokussiert sein und alles reinhauen", warnt Angreifer Lucas Ehrlich, der in Kemberg einen Viererpack geschnürt hatte, auf der HFC-Homepage vor Turbine Halle.

Morgen, 13:00 Uhr SV Eintracht Emseloh Emseloh SC Bernburg SC Bernburg 13:00 live PUSH

Ein Verbandsligist bucht auf jeden Fall das Halbfinale: Der SV Eintracht Emseloh und der SC Bernburg duellieren sich am Sonnabend um das Ticket für die Runde der besten Vier. Das Liga-Duell Ende September konnten die Bernburger zu Hause mit 3:1 für sich entscheiden. Nun kommt es zum schnellen Wiedersehen in Emseloh. "Wir müssen aus dem verlorenen Punktspiel unsere Lehren ziehen. Dort waren wir in der ersten Halbzeit gut im Spiel, haben sogar geführt, und wurden in Halbzeit zwei dann eiskalt bestraft", sagt Christian Schlolaut aus dem Eintracht-Trainergespann mit Steffen Heyer. "Wir waren nicht diszipliniert und zu halbherzig, darum haben wir das Spiel verloren. Und genau das ist der Schlüssel für ein erfolgreiches Spiel am Samstag." Bernburg komme "mit Rückenwind aus dem Punktspiel gegen uns", sei "bissig, körperlich robust und offensiv gefährlich", weiß Schlolaut: "Wir dürfen uns davon nicht beeindrucken lassen, sondern müssen den Kampf annehmen."

Im Hinspiel der laufenden Verbandsliga-Saison setzte sich der SC Bernburg mit 3:1 gegen den SV Eintracht Emseloh durch. – Foto: Sportfotografie Brückner