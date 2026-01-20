Die Stimmen zum Spiel - SpVgg Eintracht Erfurt gegen SV Großrudestedt

Devon Rothe (9) hilft Jakob Mosler (10) hoch – Foto: sportfotoshalle

Als Einheit Rückschläge überwunden💪 Gegen Großrudestedt egalisierte die Eintracht eine Gästeführungen, drehte das Spiel komplett und stand am Ende trotzdem nur mit einem Unentschieden da.

Was die Verantwortlichen und die Spieler dennoch für positive Dinge aus dem Spiel ziehen können.





—————— Grüßt euch, Sebastian und Rocky, was sind eure Worte als Trainerteam zum ersten Testspiel der Wintervorbereitung? „Wenn man die Voraussetzungen betrachtet, können wir mit dem 2:2 insgesamt sehr zufrieden sein. Durch die Platzsperre sind wir sehr spät in die Trainingsarbeit gestartet, dazu kam im letzten Training vielleicht die ein oder andere kleine Nachlässigkeit. Umso wichtiger war es uns zu sehen, dass im Spiel dann wirklich alle bei hundert Prozent waren. Die erste Halbzeit war von beiden Mannschaften sehr intensiv und auf einem guten Niveau. Defensiv haben wir über weite Strecken gut gearbeitet, auch wenn uns bei den Gegentoren kleine individuelle Fehler unterlaufen sind, die auf diesem Niveau sofort bestraft werden. Man darf auch nicht vergessen, dass Großrudestedt zuletzt in sehr guter Form war und in den letzten drei Spielen in der Landesklasse ungeschlagen geblieben ist. Auf die Leistung können wir aufbauen.“ Vielen Dank für deine Einschätzung!

Marvin Karkule (13) mit tiefem hohen Ball auf Jakob Mosler (10) – Foto: sportfotoshalle

Moin Jakob, Doppeltorschütze und endlich wieder vom Punkt getroffen - was ist deine Einschätzung zum Spiel? „Für uns war das insgesamt ein guter erster Test in der Vorbereitung, gerade auch vor heimischem Publikum. Wir sind mutig ins Spiel gegangen, auch wenn wir früh mit 0:1 in Rückstand geraten sind. Wichtig war, dass wir ruhig geblieben sind und weiter an uns geglaubt haben. Der Ausgleich nach einer halben Stunde nach schöner Vorarbeit von Lucas war ein wichtiger Moment für uns. Dass wir anschließend per Elfmeter in Führung gegangen sind, war ebenfalls sehr gut – gerade auch, weil es schön war, endlich wieder vom Punkt zu treffen. Dass wir kurz darauf wieder den Ausgleich kassieren, ist natürlich ärgerlich, aber solche Phasen gehören dazu. Entscheidend ist, dass wir viele positive Ansätze gesehen haben. Darauf können wir aufbauen – jetzt heißt es weiter hart arbeiten, um für eine starke Rückrunde bereit zu sein.“ Danke für deine Worte!

Ahmed Ajjaji (6) – Foto: sportfotoshalle