Die Stimmen zum Lotto-Pokal-Finale 2024/2025

„Wir haben uns für die Pokal-Saison extrem viel vorgenommen. Nachdem wir letztes Jahr im Finale standen, wollen wir es dieses Jahr besser machen. Im Viertelfinale lagen wir gegen die Alsterbrüder zur Pause schon mit 1:3 zurück und wussten gar nicht so richtig wieso. Das zeigt aber den Charakter unserer Mannschaft, dass wir das Spiel am Ende noch mit 4:3 für uns entscheiden konnten. Das Spiel war bei uns sicherlich der Knackpunkt. Die Zuschauer und die TV-Übertragung im Endspiel hat man nach dem Anpfiff vielleicht noch zwei, drei Minuten im Kopf, dann blendet man das ohnehin aus. Natürlich ist das Drumherum in den Köpfen, aber positiv konnotiert. Wir wollen das Endspiel aufsaugen und genießen.“

Marius Nitsch (Trainer USC Paloma):

„Wir kennen die Abläufe vom letzten Jahr. Vielleicht ist es ganz förderlich, dass die Nervosität, die Anspannung nicht ganz so hoch sind, wenn man schon einmal miterlebt hat, wie es ist, vor so einer Kulisse zu spielen. Trotzdem wissen wir natürlich, dass wir auf ein sehr starkes Eintracht Norderstedt treffen, die bislang ein verdammt gutes 2025 spielen. Wir haben in dieser Woche noch drei Trainingseinheiten, werden uns intensiv auf den Gegner vorbereiten und uns auf unsere Stärken fokussieren, um am Samstag hoffentlich ein besseres Ergebnis zu erzielten als im letzten Jahr. Der Klassenunterschied ist faktisch, der ist da. Den hat man letztes Jahr im Finale gegen Teutonia gesehen. Wir hoffen, dass es dieses Jahr nicht so sichtbar ist durch den Rückenwind der bisherigen Saison. Natürlich kann man das jetzt alles Eintracht Norderstedt in die Schuhe schieben und sagen ‚Ihr seid der klare Favorit, ihr spielt eine Liga höher, alles andere wäre eine Überraschung.‘ Aber Favorit oder Underdog wird nicht so entscheidend sein. Ich habe gestern die Frage bekommen, ob wir zufrieden wären, wenn wir knapp verlieren, das fand ich sehr interessant… das sind wir auf jeden Fall nicht, wir gehen in das Spiel, um es zu gewinnen.“