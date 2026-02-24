Die Stimmen zum 23. Spieltag der Oberliga Westfalen

Hiltrup gelang am Wochenende ein großer Coup und blieb im dritten Pflichtspiel 2026 ungeschlagen. – Foto: TuS Hiltrup

Christian Lichte (Victoria Clarholz): "Ich habe auf meinem Zettel ein Chancenverhältnis von zwölf zu zwölf notiert, da können wir mit Recht von einem gerechten Endergebnis sprechen. Wir haben den Abstand zur Abstiegszone gewahrt. Das ist neben der erfolgreichen Aufholjagd das Positive an diesem Spieltag." (Neue Westfälische)

Jonas Ermes (SG Finnentrop/Bamenohl): "Es war das Gefühl da, dass, wenn du hier das Tor schießt, das Spiel in unsere Richtung kippt, was ja auch zunächst der Fall war. Dann ist es umso ärgerlicher, dass wir erst den Elfmeter nach einer Ecke und dann in der Kontersituation den Ausgleich bekommen. Armend holt einige Dinger noch hervorragend raus, reagiert super in einigen Eins-gegen-eins-Situationen, da denkst du dir, dass das Sicherheit gibt. Leider war das nicht der Fall und am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden.“ (Westfalenpost)

Marcel Stöppel (RW Ahlen): "Es war klar das unsere technisch starken Individualisten Probleme haben werden. Spielerisch war es nicht einfach. Wir haben Gas gegeben. Die Mannschaft hat sich trotz schwieriger Platzbedingungen ins Spiel gekämpft. Der Sieg ist insgesamt verdient. Aber wenn am Ende noch einer hineinfällt, dann darf sich auch keiner beschweren. Wir hätten das Spiel frühzeitig entscheiden müssen." Nassar Malyar (SpVgg Erkenschwick): "Das Foul an Ole Overhoff kurz vor der Pause war nah am Mordanschlag. Alle im Stadion haben erwartet, dass das eine Rote Karte gibt. Nur der Schiedsrichter war anderer Meinung. Wir hatten selbst einige gute Chancen, aber waren heute einfach etwas zu grün in der gegnerischen Box und drumherum. Wir hatten vier oder fünf Hundertprozentige und haben keine davon genutzt. So verlierst du dieses

Spiel dann eben." (Recklinghäuser Zeitung)

Steffen Büchter (1. FC Gievenbeck): "Was wir geboten haben, war sehr reif - ganz klar eines unsere besten Spiele. Wir hatten die Szenen , wir waren nah dran am zweiten Tor. Dass uns so ein Gegner am Ende in die Abwehr drückt, kann ich niemandem zum Vorwurf machen." (Westfälische Nachrichten) Rafik Halim (ASC 09 Dortmund): "Wir hatten etwas Schwierigkeiten, ins Spiel reinzukommen. Aber nach einer Viertelstunde waren wir dann besser im Spiel und waren überlegen. Das Gegentor fiel mitten in eine Drangperiode von uns. Da wir erst spät das Ausgleichstor geschossen haben, war es vom Gefühl her am Ende ein gewonnener Punkt. Aber insgesamt war für uns deutlich mehr drin. Maxi hatte die eine oder andere Möglichkeit, aber der Torwart hat richtig gut gehalten. Es war schon ärgerlich, dass es so lange gedauert hat, bis wir getroffen haben. In der zweiten Halbzeit haben eigentlich nur wir gespielt. Und wenn das Spiel noch etwas länger gedauert hätte, wäre es sicherlich zu unseren Gunsten gekippt." (Ruhr Nachrichten)

Andrius Balaika (TSG Sprockhövel): "Du kannst nicht davon ausgehen, dass du die Spiele wie gegen Rheine (2:2 nach 0:2, Anm. der Redaktion) immer noch irgendwie umbiegen kannst. Die Zweikampfführung im zentralen Mittelfeld und die Abstimmung in der Defensive waren nicht gut. In der zweiten Hälfte waren wir lange zu passiv. Da waren wir irgendwie gar nicht auf dem Platz. So nach dem Motto: Komm‘ ich heut‘ nicht, komm‘ ich morgen. Vieles war einfach zu überhastet nach Ballgewinnen, wir haben Schermbeck mit unseren Fehlern in die Karten gespielt." (WAZ) Engin Yavuzaslan (SV Schermbeck): "Wir hätten den Sack schon in der ersten Hälfte zumachen müssen. Unser Matchplan ist voll aufgegangen. Da Sprockhövel hochsteht, habe ich schnelle Spieler gebracht, die wir mit Pässen hinter die Kette füttern wollten. Daher stand auch Venis Uka in der Startaufstellung, und er hat eine sehr wichtige Rolle in der Partie gespielt. Dieses Spiel war für uns der Dosenöffner, ich bin sicher, dass noch viele Siege folgen werden.“ (Dorstener Zeitung)

Raul Prieto (TuS Hiltrup): "Mannschaftliche Geschlossenheit schlägt individuelle Klasse. Es hat ja keiner an uns geglaubt. Das spornt uns natürlich an. Wenn keiner an uns glaubt, glauben wir erst recht an uns. Wir dürfen uns jetzt aber nicht ausruhen und durchdrehen, aber für heute dürfen wir uns freuen." (heimspiel-online.de) Tobias Langner (SV Westfalia Rhynern): "Man muss ehrlicherweise sagen, dass wir von Minute eins an nicht richtig auf dem Platz gestanden haben. Das ist definitiv ein herber Rückschlag. In dem Dreikampf da oben tut jeder Punktverlust weh. Und wenn er dann dreifach ausfällt, ist es echt brutal." Zu den Gegentoren: "Standards sind immer eine Sache der Aufmerksamkeit. Wir haben das auch vorher angesprochen. Und es gab klare Zuordnungen. Und wir wussten es ja aus dem Hinspiel, dass Hiltrup Standards kann. Dass uns das dann die Punkte kostet, ist schon bitter." (Westfälischer Anzeiger)

Robert Mainka (SC Verl II): "Erst haben wir Rheine eingeladen und den Standard müssen wir besser verteidigen. Wir waren jetzt im zweiten Spiel in Folge im letzten Drittel nicht zwingend genug und müssen Mittel und Wege finden, um vorne gefährlicher zu werden. Mit der zweiten Halbzeit bin ich durchaus zufrieden, da hatten wir einen guten Zug drin." (Neue Westfälische) David Paulus (FC Eintracht Rheine): "Wir haben in der ersten Halbzeit extrem gut gestanden, sehr gut verteidigt und die Räume gut geschlossen. Da stand unsere komplette Dreierkette wirklich sehr, sehr stabil und hat sich heute ein Extra-Lob verdient. Das 2:1 nach der Ecke war einstudiert und gute Arbeit meines Co-Trainer Christian Bienemann. Die Tabelle sieht gleich viel besser aus. Das war sicherlich für die Moral der Spieler nicht unwichtig. Ein verdienter Auswärtssieg." (heimspiel-online.de)

Andree Dörr (SpVgg Vreden): „Ich fand, dass wir gut ins Spiel kommen und gute Situationen kreieren. Dann kriegen wir so ein super unnötiges Gegentor. Das darf nicht passieren, das ist ärgerlich. In der zweiten Halbzeit schaffen wir es nach dem zweiten Tor leider nicht, das Spiel noch mal spannend zu machen. Wir müssen jetzt an dem spielfreien Wochenende Kraft sammeln und vor den anstehenden wichtigen Spielen die Köpfe zusammenstecken." (Münsterland Zeitung) Christopher Pache (SG Wattenscheid 09): Wir haben etwas unsauber angefangen, uns aber gesteigert und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und fast überhaupt nichts zugelassen. Besonders stolz macht mich, dass wir zu Null gespielt haben - das ist eine Teamleistung. Am Anfang der Saison waren wir da stark, zuletzt haben wir zu viele Tore kassiert. Daher bin ich froh, dass wir heute kein Gegentor bekommen haben.“ (WAZ)

Max Borchmann (TuS Ennepetal): "Zwischen den Sechzehnern machen wir das wirklich gut, aber vorne fehlt es. Das Missverhältnis ist einfach krass. Wir müssen, um zu gewinnen, eigentlich drei Tore pro Spiel machen – und das ist schwierig im Kampf gegen den Abstieg." (Westfalenpost) Kieran Schulze-Marmeling (SC Preußen Münster II): "Wir haben gegen eine Mannschaft mit klassischem Abstiegskampf-Fußball gespielt: Viele lange Bälle und kompaktes Verteidigen. Das haben wir auch wegen unserer eigenen Fehler lange nicht so gut knacken können. Wir haben trotz allem eine tolle Moral bewiesen und die schwierige Aufgabe insgesamt gut angenommen. Dennoch waren wir am Ende auf Glück und einen starken Torwart angewiesen. Momentan funktioniert die Truppe einfach sehr gut, dadurch haben wir uns den Sieg verdient."