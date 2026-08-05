Die Stimmen zum 2. Spieltag der Oberliga Hamburg

Erturul Kayali, Medienansprechpartner des TBS, freute sich aber nicht nur über das Ergebnis. „Vom Ergebnis her sehr zufriedenstellend. Plus vier Tore fürs Torverhältnis. Aber was viel wichtiger war, neben dem Sieg und den Toren, war die Art und Weise, wie wir gespielt haben, wie wir aufgetreten sind“, sagte Kayali. Der Rückstand habe die Mannschaft nicht aus dem Plan gebracht, nach dem zwischenzeitlichen 2:3 sei TBS wieder „in die Spur“ gekommen und habe die Partie „eiskalt“ zu Ende gespielt.

Der auffälligste Aufsteiger der neuen Saison bleibt TBS Pinneberg. Nach dem 2:1 gegen TuRa Harksheide folgte ein 6:2 bei FC Eintracht Norderstedt II. Sechs Punkte, 8:3 Tore, Platz zwei hinter dem punktgleichen Niendorfer TSV: Der Aufsteiger hat früh ein Ausrufezeichen gesetzt.

Trainer Tony Heine sah sein Team zunächst gut im Spiel. „Wir kommen gut rein, halten uns an den Matchplan“, sagte er. Die Rote Karte vor der Pause habe das Pendel dann „komplett auf Seiten von TBS“ kippen lassen. Trotzdem sei Norderstedt nach dem 2:3 noch einmal dran gewesen: „Da hast du ein, zwei Chancen, wo du vielleicht dann auch das 3:3 machen kannst.“ Hinten raus habe die Kraft gefehlt, während TBS es „abgezockt“ gemacht habe.

Die andere Seite dieses Spiels war deutlich schmerzhafter. FC Eintracht Norderstedt II führte schon am 1. Spieltag beim SC Victoria lange mit 2:0 und verlor noch 2:3. Gegen TBS ging der Aufsteiger erneut in Führung, stand am Ende aber mit leeren Händen da.

Süderelbe vermisst die Belohnung

Beim FC Süderelbe passt der Ertrag bislang nicht zu den eigenen Eindrücken. Nach dem 1:2 gegen Altona 93 folgte ein 1:1 bei TuRa Harksheide. Aus Sicht von Trainer Stefan Arlt war das deutlich zu wenig.

„Wir können mit dem Punkt nicht zufrieden sein. Gefühlt hatten wir 90 Prozent Ballbesitz, schaffen es aber nicht, das zweite Tor zu erzielen“, sagte Arlt. Besonders der Weg zum Ausgleich ärgerte ihn: „Dass wir in dieser Situation anschließend nicht einmal mehr in eine geordnete Endverteidigung kommen, ist total ärgerlich und lässt uns maximal bedient zurück.“ Süderelbe steht damit nach zwei Spielen erst bei einem Punkt.

Madani spricht Klartext

Deutlich wurde auch Mehdi Saeedi-Madani nach dem 1:2 des FC Teutonia 05 Ottensen beim ETSV Hamburg. Teutonia sei eigentlich gut ins Spiel gekommen, habe die Gegentore dann aber durch eigene Fehler begünstigt. „Das 0:2 schenken wir dem Gegner praktisch selbst. Im Spielaufbau spielen wir den gegnerischen Stürmer direkt an. Auf diesem Niveau werden solche Fehler bestraft“, sagte der Trainer.

Sein Gesamturteil fiel hart aus: „Insgesamt war es ein typisches Spiel Not gegen Elend. Wir hatten heute einen sehr schwachen Tag.“ Positiv bewertete Madani aber, dass seine Mannschaft trotz Rückstand, schwacher Leistung und Unterzahl bis zum Schluss im Spiel blieb. Das spreche für die Mentalität.

Buchholz bekommt Grenzen aufgezeigt

Für TSV Buchholz 08 folgte auf den perfekten Auftakt beim TSV Sasel ein deutlicher Dämpfer. Gegen die TuS Dassendorf verlor Buchholz 0:4. Trainer Marco Spangenberg redete danach nichts schön.

„Wir haben gegen Dassendorf heute hochverdient 0:4 verloren“, sagte Spangenberg. Seine Mannschaft habe nicht den Zugriff bekommen, den sie eine Woche zuvor in Sasel hatte. Besonders die Phase nach der Pause war entscheidend, als die TuS binnen weniger Minuten davonzog. „Da waren wir offen, da waren wir nicht gut und präsent genug.“ Für die kommenden Aufgaben forderte Spangenberg „deutlich mehr Präsenz und Zugriff im Zentrum“.

Zapel setzt den Haken dahinter

Ganz anders klang die Einordnung bei Oliver Zapel. Der Trainer der TuS Dassendorf war nach dem 4:0 in Buchholz sehr zufrieden. „Wir haben uns sehr konzentriert auf diesen Gegner vorbereitet. Ich muss glücklich sagen, dass wir hinter allen Aufgaben, die wir uns gestellt haben, ein ganz dickes Mission Completed machen können“, sagte Zapel in den Vereinsmedien.

Dassendorf habe „konzentriert“, „dominant“ und „aus einem Guss“ gespielt. Für Zapel war das nach dem 1:1 gegen den ETSV auch eine wichtige Reaktion: „Ich bin brutal stolz heute auf die Mannschaft.“ Der Blick geht trotzdem schnell weiter. Schon am Freitag wartet mit Altona 93 das nächste Schwergewicht.

Die Lage nach den Stimmen

Nach den bisherigen Spielen des 2. Spieltags steht der Niendorfer TSV mit sechs Punkten und 7:1 Toren an der Spitze. Direkt dahinter folgt TBS Pinneberg, ebenfalls mit sechs Punkten und einem starken Torverhältnis von 8:3. Dahinter haben sich die TuS Dassendorf und der ETSV Hamburg mit jeweils vier Punkten in der frühen Spitzengruppe positioniert. Abgeschlossen wird der Spieltag erst am Mittwoch mit FK Nikola Tesla gegen Victoria.

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