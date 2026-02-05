Die stille Stärke der SpVgg

Gerade für ein Team, das überwiegend aus Spielern mit wenig Thüringenliga-Erfahrung besteht, ist die Ausgangslage ordentlich. „Alles andere wäre mit unseren Möglichkeiten auch vermessen“, ordnet Schwalenberg die Hinrunde realistisch ein. Doch trotz aller Widrigkeiten überwiegt beim Trainerfuchs der Optimismus.
Die Winterpause brachte vor allem Veränderungen auf der Abgangsseite. Mit Maksat Radszhabov (SV 09 Arnstadt), Nicolas Kersten (FC Zella-Mehlis), Mushir Gerkez (unbekannt) und Philipp Alessandro Stärker (Germania Ilmenau) verließen gleich mehrere Spieler den Verein. Die Trennungen erfolgten dabei aus unterschiedlichen Gründen – stets offen und ehrlich, wie Schwalenberg betont.
Über den Wechsel von Radszhabov sagt der Coach: „Er passte vom Spieltypus nicht ganz zu unserem defensiven System. Er hat eher ein offensives Verständnis. Es passte so richtig von beiden Seiten nicht.“ Auch bei Kersten sei weniger die sportliche Perspektive ausschlaggebend gewesen: „Bei ihm war es eher eine Mentalitätsfrage. Leider hat er sich als erfahrener Spieler nicht so eingebracht, wie ich mir das gewünscht hätte.“ Bei Gerkez und Stärker war es hingegen die fußballerische Qualität, die letztendlich für wenig Spielzeit bei beiden Kickern sorgte.
Auf der Zugangsseite steht lediglich ein Name: Ersid Fikay von Motor Gispersleben. Dennoch verbindet Schwalenberg klare Hoffnungen mit dem Neuzugang: „Wir wollen uns im Mittelfeld verstärken. Über Artim kam der Kontakt zustande, beide haben schon zusammengespielt. Wir erhoffen uns von ihm mehr Stabilität.“ Als Linksfuß bringe Fikay zudem wertvolle Optionen für die linke Außenbahn mit.
Die größte Herausforderung bleibt jedoch die personelle Situation. Der Kader hat sich nicht nur durch Abgänge verkleinert, auch mehrere Langzeitverletzte schränken die Möglichkeiten erheblich ein. Paul Möller fehlt nach einem Wadenbeinbruch noch mehrere Monate, bei Leon Sebastian Glatz ist die gesundheitliche Perspektive weiterhin unklar. Besonders bitter ist der langfristige Ausfall von Moritz Wedekind, der voraussichtlich bis zu zwei Jahre fehlen wird.
Doch es gibt auch Lichtblicke. Kapitän Martin "Esso" Kellner ist seit Jahresbeginn zurück im Training und könnte pünktlich zum Pflichtspielstart wieder auf dem Platz stehen. Auch Defensivspieler Yannis Roth arbeitet an seinem Comeback und soll im Frühsommer zurückkehren. „Die Rückkehr von ‚Esso‘ und Yannis wird uns guttun und Stabilität geben“, ist Schwalenberg überzeugt.
Mit Blick auf die Rückrunde bleibt Trainer Schwalenberg fokussiert: „Wir möchten mindestens die gleiche Punktanzahl holen wie in der Hinrunde. Das sollte dann für den Ligaverbleib reichen.“ Der Weg dorthin sei klar definiert: Kompaktheit, taktische Disziplin und mannschaftliche Geschlossenheit. „Jedes Törchen und jedes Pünktchen ist für uns wichtig. Ich bin davon überzeugt, dass wir zwei, drei Mannschaften hinter uns lassen.“
Langfristig setzt Geratal weiterhin auf Kontinuität und eigene Wurzeln. „Unsere Aufgabe ist es, den Kader möglichst beisammen zu halten und perspektivisch A-Junioren heranzuführen“, so Schwalenberg. Große externe Umbrüche sind nicht geplant – dafür umso mehr Vertrauen in die eigene Entwicklung. Und genau darin liegt die stille Stärke der SpVgg Geratal.