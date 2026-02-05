Die stille Stärke der SpVgg Nach der Hinrunde der Thüringenliga kann die SpVgg Geratal vorsichtig durchatmen. Mit 14 Punkten steht die junge Mannschaft von Trainer Frank Schwalenberg über dem roten Strich – und damit genau dort, wo man sich intern verortet hatte. Der Ligaverbleib bleibt das erklärte Ziel, auch wenn der Winter personell seine Spuren hinterlassen hat. von André Hofmann · Heute, 17:32 Uhr · 0 Leser

Positiv und optimistisch: Frank Schwalenberg will mit Geratal den Ligaverbleib und eine klare Kaderperspektive. – Foto: © Julius Schwalenberg

Gerade für ein Team, das überwiegend aus Spielern mit wenig Thüringenliga-Erfahrung besteht, ist die Ausgangslage ordentlich. „Alles andere wäre mit unseren Möglichkeiten auch vermessen“, ordnet Schwalenberg die Hinrunde realistisch ein. Doch trotz aller Widrigkeiten überwiegt beim Trainerfuchs der Optimismus.

Bewegungen im Winter: Wenige Zugänge, einige Abgänge Die Winterpause brachte vor allem Veränderungen auf der Abgangsseite. Mit Maksat Radszhabov (SV 09 Arnstadt), Nicolas Kersten (FC Zella-Mehlis), Mushir Gerkez (unbekannt) und Philipp Alessandro Stärker (Germania Ilmenau) verließen gleich mehrere Spieler den Verein. Die Trennungen erfolgten dabei aus unterschiedlichen Gründen – stets offen und ehrlich, wie Schwalenberg betont. Über den Wechsel von Radszhabov sagt der Coach: „Er passte vom Spieltypus nicht ganz zu unserem defensiven System. Er hat eher ein offensives Verständnis. Es passte so richtig von beiden Seiten nicht.“ Auch bei Kersten sei weniger die sportliche Perspektive ausschlaggebend gewesen: „Bei ihm war es eher eine Mentalitätsfrage. Leider hat er sich als erfahrener Spieler nicht so eingebracht, wie ich mir das gewünscht hätte.“ Bei Gerkez und Stärker war es hingegen die fußballerische Qualität, die letztendlich für wenig Spielzeit bei beiden Kickern sorgte.

Auf der Zugangsseite steht lediglich ein Name: Ersid Fikay von Motor Gispersleben. Dennoch verbindet Schwalenberg klare Hoffnungen mit dem Neuzugang: „Wir wollen uns im Mittelfeld verstärken. Über Artim kam der Kontakt zustande, beide haben schon zusammengespielt. Wir erhoffen uns von ihm mehr Stabilität.“ Als Linksfuß bringe Fikay zudem wertvolle Optionen für die linke Außenbahn mit. Kleiner Kader, große Aufgaben – zwei wichtige Rückkehrer Die größte Herausforderung bleibt jedoch die personelle Situation. Der Kader hat sich nicht nur durch Abgänge verkleinert, auch mehrere Langzeitverletzte schränken die Möglichkeiten erheblich ein. Paul Möller fehlt nach einem Wadenbeinbruch noch mehrere Monate, bei Leon Sebastian Glatz ist die gesundheitliche Perspektive weiterhin unklar. Besonders bitter ist der langfristige Ausfall von Moritz Wedekind, der voraussichtlich bis zu zwei Jahre fehlen wird.