Die stille Revolution im Amateurfußball

Und dann gibt es noch einen Verein, der bei den Heimspielen seinen ganz eigenen Weg geht, und das ist der aktuelle Tabellenführer Ratingen 04/19. Der Klub hat den Freitagabend als Standardtermin für Heimspiele ausgesucht. Der Grund ist, dass die Spiele am Freitagabend den Verein für die Sponsoren attraktiver gemacht haben. Von 2022 bis 2024 hat 04/19 ein Plus von 22 Prozent auf der Seite der Sponsoren ausgemacht. Das erklärte unlängst Präsident Jens Stieghorst unserer Redaktion: „Die Geschäftswelt, auf die wir angewiesen sind, springt besser darauf an. Das merken wir im VIP-Raum, der sich (...) zu einer kleinen Event-Location entwickelt hat“, sagte Stieghorst und führte aus: „Da geht es natürlich auch um Networking. Sponsoren bringen Besucher mit, denen gefällt das, und dann steigen sie auch ein. Das hatten wir zuletzt erst. Durch den ganzen Event-Charakter hat das eine neue Dynamik bekommen.“ Aus ähnlichen Gründen trägt auch der KFC Uerdingen seine Heimspiele meist am Samstagabend aus, weil der Klub dann nicht mit den Pinguinen aus der DEL2 konkurriert.