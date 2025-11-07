Die stille Revolution im Amateurfußball

Es gab Zeiten, da war die Sonntagsplanung klar. Sonntag ist um 15 Uhr Anstoß. Entweder wird Fußball gespielt oder zugeschaut. Jegliche andere Veranstaltung wird abgesagt, jede andere Verabredung ist an diesem Tag nicht möglich. Dass sich das ein wenig verändert hat, zeigt sich auf allen Plätzen deutlich. Es gibt nicht mehr so viele Mannschaften wie früher, es werden immer mehr Spielgemeinschaften gebildet, weil die Vereine nicht mehr so leicht an Spieler kommen, und die Zuschauerzahlen sind seit Jahren extrem rückläufig.
Das liegt natürlich auch an einer Interessensverschiebung und der Demografie in Deutschland, aber auch daran, dass immer mehr Profi-Spiele am Sonntag stattfinden. Um die Gemengelage nun zu verändern, so scheint es, ist der Sonntag mittlerweile im Amateurfußball nicht mehr so heilig wie früher. Das zeigt ein Blick auf die Oberliga.
Am 13. Spieltag finden gerade einmal drei Partien am Sonntag statt, eines steigt am Samstag, der Rest bereits am Freitag. Für die aktuelle Saison der Oberliga bedeutet dies in Zahlen: Bis zum 7. Dezember (16. Spieltag) finden und fanden 93 von 144 Spielen sonntags statt, das sind weniger als zwei Drittel aller Spiele (64,5 Prozent). „Wir stellen fest, dass die Vereine von der Möglichkeit des flexiblen Spielplans Gebrauch machen“, sagt auch Oberliga-Staffelleiter Holger Tripp. Das bedeutet, dass sich die Vereine – sofern früh genug gemeldet – aussuchen können, wann sie ihre Heimspiele austragen wollen. Dies kann zwischen Freitagabend und Sonntagabend dann jeweils passieren.
In Düsseldorf ist das übrigens nicht möglich. „Die Vereine haben den flexiblen Spieltag auf den Kreistagungen bisher immer abgelehnt“, erklärt Jürgen Löppenberg unserer Redaktion. „Für uns als Kreis wäre es auch einfacher, wenn wir das übernehmen könnten, aber das ist nun mal der Wunsch der Vereine.“ Mannschaften mit vielen Fortuna-Fans müssen dann eben da durch, wenn der Zweitligist am Sonntag angesetzt wird, oder auf den guten Willen des Gegners hoffen, damit das Spiel einvernehmlich verlegt wird. Gleiches gilt natürlich auch für Hochzeiten im Mannschaftskreis, runde Geburtstage oder Weihnachtsfeiern. Stimmt der Gegner nicht zu – Pech gehabt. Nur beim festen Spieltag hat der Kreis bisher Handhabe. C-Ligist Sportring Eller hatte vor der Saison einen Antrag gestellt, seine Heimspiele samstags auszutragen. Der Kreis hat diesen angenommen.
Doch woran liegt es, dass die Oberliga-Klubs vom flexiblen Spielplan so sehr Gebrauch machen? Was den 13. Spieltag angeht, sind es völlig unterschiedliche Gründe. Es gab zwei Verlegungen von Amtswegen, wie Tripp unserer Redaktion erklärte. So findet das Heimspiel des 1. FC Kleve gegen den SV Biemenhorst bereits am Freitag statt, weil das Stadion am Sonntag für den Frauen-Zweitligisten VfR Warbeyen reserviert ist. Genauso sieht es beim Heimspiel von Blau-Weiß Dingden (ein Stadtteilverein aus Bocholt) gegen den KFC Uerdingen aus. Die Oberliga-Partie kann aus Sicherheitsgründen nicht zum gleichen Zeitpunkt stattfinden wie ein Heimspiel des Regionalligisten 1. FC Bocholt.
Und dann gibt es noch einen Verein, der bei den Heimspielen seinen ganz eigenen Weg geht, und das ist der aktuelle Tabellenführer Ratingen 04/19. Der Klub hat den Freitagabend als Standardtermin für Heimspiele ausgesucht. Der Grund ist, dass die Spiele am Freitagabend den Verein für die Sponsoren attraktiver gemacht haben. Von 2022 bis 2024 hat 04/19 ein Plus von 22 Prozent auf der Seite der Sponsoren ausgemacht. Das erklärte unlängst Präsident Jens Stieghorst unserer Redaktion: „Die Geschäftswelt, auf die wir angewiesen sind, springt besser darauf an. Das merken wir im VIP-Raum, der sich (...) zu einer kleinen Event-Location entwickelt hat“, sagte Stieghorst und führte aus: „Da geht es natürlich auch um Networking. Sponsoren bringen Besucher mit, denen gefällt das, und dann steigen sie auch ein. Das hatten wir zuletzt erst. Durch den ganzen Event-Charakter hat das eine neue Dynamik bekommen.“ Aus ähnlichen Gründen trägt auch der KFC Uerdingen seine Heimspiele meist am Samstagabend aus, weil der Klub dann nicht mit den Pinguinen aus der DEL2 konkurriert.
Aber das sind nicht die einzigen Gründe. Das Heimspiel des TSV Meerbusch gegen den SV Sonsbeck wurde wegen eines geplanten Mannschaftsabend des TSV auf den Samstag gelegt. Der VfL Jüchen-Garzweiler nutzt jetzt den Freitagabend aus einem ganz anderen Grund: Der Aufsteiger will im Flutlicht des eigenen Stadions die Atmosphäre nutzen, um die Siegwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Zudem ist es für Spieler, Trainer und den sonstigen Staff auch einfach mal ein angenehmer Umstand, einen freien Sonntag zu bekommen. Schließlich gibt es als höherklassig-spielender Amateurfußballer nur wenige freie Sonntage. Ein Standard soll das allerdings nicht werden.