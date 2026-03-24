Die Stellungnahme der SG Wattenscheid 09 zum "Skandal-Spiel" in Ahlen

– Foto: Softik Miller

Die Partie zwischen Rot Weiss Ahlen und der SG Wattenscheid 09 wurde am Sonntag, den 22. März, abgebrochen, nachdem mehrfach Böller geworfen wurden und letztlich ein Böller aus dem Ahlener Fanblock in unmittelbarer Nähe des Schiedsrichter-Assistenten explodierte.

Die Stellungnahme der SG Wattenscheid 09 am 24. März: "Das Spiel bei Rot Weiss Ahlen am Sonntag war überschattet von Ausschreitungen und einem Spielabbruch kurz vor dem Spielende. Das Team der SG 09 führte bis zu diesem Zeitpunkt mit 3:1. Abgebrochen wurde das Spiel aufgrund eines Böllers, der im Heimblock der Ahlener Fans gezündet wurde. Der in unmittelbarer Nähe stehende Schiedsrichterassistent wurde dabei so beeinträchtigt, dass das Spiel abgebrochen wurde. Auf diesem Wege hoffen wir, dass er sich keine Verletzung oder bleibenden Schäden zugezogen hat und wünschen ihm alles erdenklich Gute. Über vieles kann man diskutieren, aber wenn Menschen verletzt oder in Gefahr gebracht werden oder einfach nur Angst haben, ist auf jeden Fall eine rote Linie überschritten.

Leider gab es auch vor dem Gästeblock einen Böller während der Partie, den wir genauso verurteilen und nicht weg reden wollen. Einer ist einer zu viel, auch wenn es ansonsten dort keine negativen Vorkommnisse gab!

Auch nach dem Spiel war die Sicherheitslage leider sehr brisant. Das teilweise gewaltsuchende Verhalten der Fans aus Ahlen und Zwolle war erschreckend. 09-Fans wurden im und außerhalb des Stadions attackiert. An dieser Stelle möchten wir uns für die vielen kleinen solidarischen Momente innerhalb der 09-Fangemeinschaft bedanken. Teilweise wurden Leute zu ihren Fahrzeugen gefahren, im Fanbus mitgenommen oder begleitet. Die Polizei eskortierte Fangruppen mit Besonnenheit und half so, Schlimmeres zu verhindern. Natürlich haben die SG 09 auch wieder viele Fans zum Spiel begleitet, die keiner aktiven Gruppierung angehören, alt sind oder eben noch Kinder. Auch Ahlener Bürger haben geholfen.

Statt nun nur die Vorgänge und Täter zu verurteilen, was sie zweifelsohne verdient haben, möchten wir uns bei den Anständigen, Polizisten, Vereinsvertretern und Ordnern bedanken, die alles versucht haben um eine sichere Abreise der 09-Fans zu ermöglichen. Was die Wertung des Spiels angeht, warten wir nun die Entscheidung des Verbands ab. Natürlich ist es besonders bitter, wenn man kurz vor dem Ende sportlich mit 3:1 vorne liegt und das Spiel dann wenige Minuten vor dem Abpfiff so endet. Daher hoffen wir auf eine sportlich-faire Lösung und schauen nun nach vorne auf die kommenden Spiele."

Die Stellungnahme von Rot Weiss Ahlen am 23. März: