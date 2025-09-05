„Die stecken das weg“ - Coach Pummer trifft mit Deisenhofen auf Tabellenführer 1860 II

In der Bayernliga ist Unentschieden immer ein guter Tipp – leider auch beim FC Deisenhofen. In den jüngsten beiden Spielen hatten sie schon fast gewonnen oder zumindest alle Trümpfe in der Hand, um nach 3:0-Führung gegen Nördlingen 3:3 zu spielen und dann in Ismaning 2:2 nach 2:0. Diesen Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den TSV 1860 München II wäre eine weitere Punkteteilung angesichts der Qualität beim Gegner ziemlich wertvoll.

Mit 19 Punkten nach sieben Spielen sind die Löwen-Talente Tabellenführer der Bayernliga und sie sammeln Superlative mit noch keiner Niederlage (nur ein Unentschieden), aber auch den 18:2 Toren. Defensiv sind sie damit die Nummer eins der Liga, offensiv die Nummer zwei. Und Deisenhofens Trainer Andreas Pummer bestätigt, dass die in den letzten Jahren schon gut mitspielenden Löwen sich nun noch einmal weiter entwickelt haben. Er verweist auch darauf, dass „Woche für Woche die Handschrift von Trainer Alper Kayabunar mehr zu erkennen ist“.

1860 hat den August ohne Gegentor überstanden

Den August hat der TSV 1860 II gänzlich ohne Gegentor überstanden und fünfmal gewonnen. Das letzte Gegentor kassierte er am 30. Juli in Heimstetten und dort lag er sogar 13 Minuten lang im Hintertreffen. Und nun hat der Deisenhofenr Trainer so richtig Lust, den Überfliegern der Liga das Leben schwer zu machen. Und Pummer macht auch deutlich, dass er auch dieses Spiel angeht, um zu gewinnen.

Die dramatisch verspielten Führungen bei den jüngsten Unentschieden stellen Fußballern schon psychologische Aufgaben. Solche außergewöhnliche Ereignisse muss man erst aus den Köpfen bekommen. „Wenn ich da ein Mittel dagegen hätte, würde ich es der Mannschaft auch geben“, sagt Pummer. Wirkliche Sorgen macht sich der Coach aber nicht. In dem Fall hilft die Jugend im Kader, die solche Negativerlebnisse schneller wegatmet. „Die stecken das weg“, ist sich der Trainer sicher.

Andreas Pummer möchte aus den Spielen aber auch das Positive mitnehmen. Schließlich haben die Deisenhofner zuletzt gestandene Bayernligisten dominiert und auch deutlich geführt. Mit diesen Leistungen kann man auch den Tabellenersten ins Schwitzen bringen. (nb)

FC Deisenhofen: Obermeier, Edenhofer, Gkasimpagiazov, Jungkunz, Köber, Nickl, Lippmann, Semmler, Kretzschmar, Schemat, Schmid.