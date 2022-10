Coach Mario Schappert und sein spielender Co-Trainer Oliver Schmidt gastieren in Baunatal. (© Steffen Bär)

Die Statistik spricht für den SC Waldgirmes Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist reist zu einem Team, das ihm liegt. Aber Vorsicht: Der Gegner ist gut drauf +++

LAHNAU-WALDGIRMES - Statistiken lügen nicht, so heißt es. Ist dem tatsächlich so, stehen die Zeichen für den SC Waldgirmes nicht schlecht, sein Punktekonto im nächsten Auswärtsspiel am Samstag beim KSV Baunatal (14.30 Uhr) weiter aufzustocken. Seit dem Wiederaufstieg im Sommer 2017 traf der Fußball-Hessenligist bisher sieben Mal auf das Team von Cheftrainer Tobias Nebe. Von 21 möglichen Punkten holte er 14.