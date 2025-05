Die Stars von morgen zu Gast in Württemberg

Der Württembergische Fußballverband (WFV) teilt dies mit: Am Freitag, 30. Mai 2025, erwartet Euch Fans des Frauenfußballs ein echtes Highlight in der WIRmachenDruck Arena in Großaspach. Die deutsche U23-Frauen-Nationalmannschaft trifft auf die Auswahl der USA – zwei der stärksten Nachwuchsteams der Welt im direkten Duell. Der Übersee-Klassiker ist nicht nur ein sportliches Highlight im Frauenfußball, sondern auch ein Blick in die Zukunft des internationalen Spitzenfußballs.