Die Standards sind das Problem: Waldram II holt in letzter Sekunde einen Punkt gegen Reisach

Die DJK Waldram II und die SG Reisach trennen sich unentschieden. Das Remis wurde erst tief in der Nachspielzeit perfekt.

DJK Waldram II – SG Reisach 1:1 (0:1) – Erst mit der letzten Aktion des Spiels wurde die Punkteteilung perfekt. Einen Waldramer Eckball von Kevin Ryan verlängerte Jonas Thomalla per Kopf an den hinteren Pfosten, wo Christian Knobloch ebenfalls per Kopf den 1:1-Ausgleich für die DJK erzielte. Das stürzte die Gastgeber in ohrenbetäubenden Jubel – und die Gäste regelrecht in Sprachlosigkeit. Jedenfalls braucht SG-Trainer Martin Schmidt nach dem Schlusspfiff einige Minuten, um das passende Wort für das gerade Erlebte zu finden: „Wahnsinn!“

Eine Halbzeit lang hatte seine Mannschaft vieles richtig gemacht und war in der 39. Minute durch Tobias Bebber in Führung gegangen. „Leider haben wir dann vergessen, den Sack zuzumachen.“ Eine gute Gelegenheit dazu bot sich kurz nach Wiederbeginn, als Waldrams Valentin Toppe für seinen geschlagenen Torwart den Ball von der Linie köpfte. Das wäre wohl die Entscheidung für die Gäste gewesen, die sich – nachdem Marinus Kroell mit einem Lattenkracher (76.) eine weitere Großchance liegen gelassen hatte – in der Schlussphase vehementen Waldramer Angriffen ausgesetzt sah. Der eingewechselte Simon Schmid jagte den Ball aus vollem Lauf übers Tor (80.), wenig später klärte Tim Krautheim einen Schmid-Kopfball auf der Linie. Auf der Gegenseite chippte Bernhard Reiter den Ball über die Latte. Dann parierte SG-Torhüter Michael Mangold einen Flachschuss von Julian Höllrigl aus 16 Metern stark.

Es lief bereits die letzte Minute der Nachspielzeit, als Kevin Ryan sich den Ball an der Eckfahne zurechtlegte. „Mit Standards haben wir unsere Probleme, da scheppert’s einfach“, stellte SG-Coach Schmidt enttäuscht fest. Richtig glücklich wirkte auch Waldrams Trainer nicht. „Leider nur 1:1“, fasste Mathias Becker zusammen. Er hatte sein Team schon in der ersten Halbzeit „klar besser“ gesehen und haderte mit „einer Unachtsamkeit“, die die Gastgeber in Rückstand gebracht hatte. „Aber die Mannschaft hat Moral bewiesen, bis zum Schluss gefightet, obwohl sie schon abgestiegen ist.“ (rst)