Die Stammspielerregelung sorgt immer wieder für Diskussionen

Wettbewerbsverzerrung und moralisch verwerflich? Oder vollkommen legitim? Die Stammspielerregelung im Amateurfußball sorgt immer mal für Diskussionen. Aktuell ploppt sie beim TuS Lörrach-Stetten in der Kreisliga auf.

Noch vor wenigen Wochen hing die zweite Mannschaft des TuS Lörrach-Stetten auf dem vorletzten Tabellenplatz der Kreisliga A West im Fußballbezirk Hochrhein fest. Zwei Spieltage und zwei Siege später hatte der TuS die Abstiegszone verlassen: Erst gewannen die Blauen mit 3:2 gegen den SV Todtmoos, eine Woche später folgte ein 9:0-Sieg beim FV Tumringen. Beide Male ging es für den TuS gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf.

Für sich gesehen ist all das nicht sonderlich erwähnenswert, das kann schon vorkommen – wären da nicht die Namen der Torschützen, denen die Stettener Bezirksligareserve ihre Erfolgserlebnisse verdankte: Gegen Todtmoos trafen Ex-Profi Fabio Viteritti und Danilo Avellina, der gegen Tumringen doppelt erfolgreich war. Beim 9:0-Kantersieg trugen sich außerdem Sanel Covic (zwei Mal) und Romano Berger (vier Mal) in die Torschützenliste ein. Alle Spieler haben eines gemeinsam: Sie spielen eigentlich in der ersten Mannschaft des TuS.