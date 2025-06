Die Stammgäste kommen zurück nach Rottach-Egern

Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart bereiten sich im Juli in Rottach-Egern auf die anstehende Bundesliga-Saison vor.

Rottach-Egern – Ende Juli steht der Tegernsee bei Fußballern und Fans wieder hoch im Kurs: Zwei Bundesliga-Mannschaften haben heuer ihr Trainingslager in Rottach-Egern angekündigt.

Gladbach zum zwölften Mal am Tegernsee

Fester Bestandteil ist das Trainingslager am Tegernsee mittlerweile in der Saison-Vorbereitung der Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen reisen zum zwölften Mal nach Rottach-Egern. Vom 19. bis 25. Juli kommen die Profis wieder im Seehotel Überfahrt unter. „Die dortigen Gegebenheiten sind einfach ideal. Sowohl die Trainingsplätze des FC Rottach-Egern als auch das Althoff Seehotel Überfahrt bieten die allerbesten Voraussetzungen, um uns gut auf die neue Saison vorzubereiten“, sagt Roland Vikus, Geschäftsführer Sport, gegenüber Vereinsmedien. Das Trainingslager am Tegernsee sei mittlerweile eine lieb gewonnene Tradition. Mit der Gemeinde habe sich über die Jahre eine richtige Partnerschaft entwickelt.

Ob es wieder ein Testspiel geben wird, ist bislang nicht kommuniziert. Bei der Anfahrt absolvieren die Borussen am Freitag, 18. Juli, ein Freundschaftsspiel beim FC Erzgebirge Aue. Auf dem Heimweg machen sie Halt in Franken, wo sie am 26. Juli ein Testspiel beim 1. FC Nürnberg bestreiten. Fans hoffen noch auf eine Begegnung am Birkenmoos. In den vergangenen Jahren trat Gladbach hier bereits gegen Holstein Kiel, den TSV 1860 und den FC Ingolstadt an.

Stuttgart löst Fohlen ab

Wenn die Stammgäste den Platz verlassen haben, bezieht die nächste Mannschaft ihr Quartier. Der VfB Stuttgart hat sich ebenfalls zum Trainingslager angemeldet. Die Stuttgarter bereiten sich vom 28. Juli bis 2. August am Birkenmoos auf die Saison vor. Ob die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß, Neffe von Ulli Hoeneß, dort auch ein Testspiel absolvieren wird, ist noch nicht bekannt.

Die Chance auf eine Revanche für die 1:14-Niederlage gegen den FC Bayern erhält der FC Rottach-Egern dafür nicht. Die Bayern halten heuer kein Trainingslager am Tegernsee ab.

