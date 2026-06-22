Die Staffeleinteilungen im Nordschwarzwald nach Relegationskrimi

– Foto: Graff / Nückel / Klos / S

Die Entscheidungen auf dem Rasen sind gefallen. Unmittelbar nach dem letzten Relegationsspiel im Fußballbezirk Nordschwarzwald hat Spielleiter Martin Stede die Weichen für die Zukunft gestellt und die Einteilungen für die Saison 2026/2027 vorgenommen. Neben einem dramatischen Elfmeterschießen gab es auch unverhoffte Profiteure.

Der FC Holzhausen hat es geschafft. Mit einem nervenaufreibenden Erfolg im Elfmeterschießen hat sich das Team den Aufstieg gesichert. Durch diesen hart erkämpften Triumph wird die Mannschaft in der kommenden Saison in der Oberliga Baden-Württemberg antreten.

Zwei Aufsteiger für die Landesliga

Die Erleichterung und Freude bei den Sportfreunden Gechingen sind ebenfalls riesig. Die Mannschaft hat sich in der Relegation in Sulz erfolgreich durchgesetzt. Durch diesen entscheidenden Sieg machen sie neben dem VfR Sulz den begehrten Sprung in die Landesliga, Staffel 3, perfekt.

Unerwartete Rettung trotz Niederlage

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle liegt hinter dem VfL Ostelsheim. Noch gestern musste das Team eine bittere Niederlage im Relegationsspiel in Wittershausen gegen den SV Althengstett verkraften. Doch durch die weiteren Resultate der Relegation darf sich der Verein dennoch über den Aufstieg in die Bezirksliga für die Saison 2026/27 freuen. Damit ist das Teilnehmerfeld der Bezirksliga für die kommende Spielzeit vollständig besetzt.

Der Fahrplan für die kommenden Wochen

Die vorläufige Staffeleinteilung ist an die Vereine gegangen, nun beginnt die Arbeit an den Details. In den kommenden Tagen werden die Staffelleiter mit der Erstellung der Spielpläne für die neue Saison beginnen. Die Vereine können voraussichtlich in ein bis eineinhalb Wochen mit der Zusendung der vorläufigen Pläne zur Durchsicht rechnen.

Das sind die Einteilungen der Mannschaften aus dem Fußballbezirk Nordschwarzwald:

Oberliga

FC Holzhausen

Landesliga

SG Empfingen, VfL Nagold, VfR Sulz, Spfr Gechingen

Bezirksliga

1. FC Altburg, FV Grün-Weiss Ottenbronn, SF Salzstetten, SG Ahldorf-Mühlen/Dettensee, SG Felldorf-Bierlingen, Spvgg Freudenstadt, SV Althengstett, SV Baiersbronn, SV Dietersweiler SV Eutingen, SV Gültlingen, SV Schönbronn, SV Wittendorf, TuS Ergenzingen, VfL Nagold II, VfL Ostelsheim

Kreisliga A1

1. FC Egenhausen, FV Calw, SC Neubulach, SGM Göttelfingen/Baisingen, SGM Oberreichenbach/Würzbach, Spfr Gechingen II, Spvgg Oberschwandorf, Spvgg Wart-Ebershardt, SV Vollmanngen, TSV Altensteig, TSV Haiterbach, TSV Möttlingen, TSV Neuhengstett, TSV Simmersfeld, VIL Stammheim

Kreisliga A2

Phonix Pfalzgrafenweiler, SG Altheim-Grünmeftstetten, SG Dornstetten, SG Empfingen II, SG Hallwangen, SG Vöhringen, SGM BildechingenNordstetten/SGM MarschalkenzimmernWeiden/ Spvgg Freudenstadt II, SV Glatten, SV Huzanbach, SV Mitteltal-Obertal, SV Tumlingen-Hörschweiler, TSF Domhan, TSG Wittershausen

Kreisliga B1

1. FC Altburg II, FC Alzenberg-Wimberg, FV Grün-Weiss Ottenbronn II, Kroat. FVN.K. Zrinski Calw, SGM Hirsau/Oberkollbach, Spvgg Bad Teinach-Zavelstein, SV Althengstett, SV Gültlingen II, SV Schönbronn II, SV Sulz am Eck, TSV Wildberg, Türkischer SV Calw, VIB Effringen, VfL Ostelsheim II

Kreisliga B2

SGM Ethausan/Rotfelden, SGM Nagold-Nord, SGM Seewald, SGM Spielberg Berneck-Zwerenberg, SGM Teinachtal, SGM Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg, Spvgg Grömbach, SSV Walddorf, SV Gündringen, TSV Rohrdorf, VIL Hochdorf, VfR Beihingen

Kreisliga B3

SC Kaltbrunn, SG Herzogsweiler-Durrweller, SGM VfB Kickers Waldachtal, SGM Wittendorf/Lombach/Loßburg, Spfr Aach, SV Alpirsbach-Rotenbach, SV Baiersbronn II, SV Betzweiler-Wälde, SV Dietersweiler II, SV Oberfingen, SV Wittlensweiler, VfR Klosterreichenbach, C.P. Ebhausen (nur Reservespielbetrieb)

Kreisliga B4

FC Horb, SG Ahldorf-Mühlen/Dettensee II, SG Felldorf-Bierlingen II, SG Vöhringen II, SGM Hopfau/Leinstetten, SGM Rexingen/Dettingen/Betra, SGM Rohrdorf-Eckenweiler/Weitingen, SGM Sulz/Sigmarswangen/Holzhausen, SG Talheim, SV Bergfelden, SV Eutingen II, SV Fischingen, SV Wachendorf, SV Muhringen (nur Reservespielbetrieb)