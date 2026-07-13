 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Die Staffeleinteilung des KFV Anhalt-Bitterfeld in der Saison 2026/27

Aus dem Verband +++ Der Kreisverband hat die Spielklassen-Einteilung bekanntgegeben

von Kevin Gehring · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Cindy Drengwitz

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Kreisoberliga
1. Kreisklasse Ost
1. Kreisklasse West
Kreisliga Nord ABI
Kreisliga Süd ABI

Der Kreisfachverband Anhalt-Bitterfeld hat seine Staffeleinteilung für die neue Saison 2026/27 bekanntgegeben. Nach den Rückzügen der FSG Lok/Blau-Weiß Dessau und der SG Jeber-Bergfrieden/Serno gibt es aus der Kreisoberliga keinen sportlichen Absteiger. In der Kreisliga Nord gibt es mit der ASG Vorwärts Dessau II eine neue Mannschaft und in der Kreisklasse stellt die SG Reppichau erstmals seit 2022/23 wieder ein drittes Team.

So sieht die Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld in der Saison 2026/27 aus

  • FC Stahl Aken (Ab)
  • SV Blau-Weiß Schortewitz
  • FSV Löberitz
  • SV Fortschritt Garitz
  • SG Union Sandersdorf II
  • SG Reppichau II
  • ESV Petersroda
  • TSG Mosigkau
  • Paschlewwer SV
  • SV Wulfen
  • ASG Vorwärts Dessau
  • FV Merzien
  • SV Mildensee (Auf)
  • SG Rot-Weiß Thalheim (Auf)

So sieht die Kreisliga Nord Anhalt-Bitterfeld in der Saison 2026/27 aus

  • FSG Lok/Blau-Weiß Dessau (Ab)
  • SG Jeber-Bergfrieden/Serno (Ab)
  • SV Germania Roßlau II
  • SG Blau-Weiß Klieken
  • TSV Rot-Weiß Zerbst II
  • SC Vorfläming Nedlitz
  • SG Empor Waldersee II
  • 1. FFV Rodleben
  • SG Grün-Weiß Dessau
  • Dessauer SV 97 II
  • SG ABUS Dessau
  • SV Fortschritt Garitz II
  • ASG Vorwärts Dessau (Neu)

So sieht die Kreisliga Süd Anhalt-Bitterfeld in der Saison 2026/27 aus

  • Zörbiger FC II
  • SG Ramsin
  • VfB Borussia Görzig
  • SV Roitzsch
  • SG Blau-Weiß Quellendorf
  • CFC Germania 03 II
  • SG Mühlbeck/Friedersdorf II
  • SV Kickers Raguhn
  • SG Jeßnitz
  • TSV Blau-Weiß Brehna II
  • SG Trinum/Kleinpaschleben
  • SV Blau-Weiß Schortewitz II
  • SV Edderitz (Auf)
  • SG Krina/Pouch-Rösa II (Auf)

So sieht die Kreisklasse Ost Anhalt-Bitterfeld in der Saison 2026/27 aus

  • VfB Preussen Greppin (Ab)
  • ESV Petersroda II
  • HSV Gröbern II
  • FC Galaxy Wolfen
  • SG Salzfurtkapelle/Löberitz II
  • SG Blau-Weiß Quellendorf II
  • SV Roitzsch II
  • VfL Großzöberitz
  • Holzweißiger SV
  • SG Mühlbeck II/Friedersdorf III

So sieht die Kreisklasse West Anhalt-Bitterfeld in der Saison 2026/27 aus

  • FC Hertha Osternienburg
  • SV Blau-Weiß Baasdorf
  • SV Gölzau
  • SV Wulfen II
  • SG Rot-Weiß Elsdorf
  • FC Stahl Aken II
  • LSG Prosigk
  • FC Eintracht Köthen II
  • VfB Gröbzig
  • SV Schwarz-Gelb Radegast
  • Paschlewwer SV II
  • SG Reppichau III (Neu)