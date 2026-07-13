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Allgemeines
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Die Staffeleinteilung des KFV Anhalt-Bitterfeld in der Saison 2026/27
Aus dem Verband +++ Der Kreisverband hat die Spielklassen-Einteilung bekanntgegeben
Der Kreisfachverband Anhalt-Bitterfeld hat seine Staffeleinteilung für die neue Saison 2026/27 bekanntgegeben. Nach den Rückzügen der FSG Lok/Blau-Weiß Dessau und der SG Jeber-Bergfrieden/Serno gibt es aus der Kreisoberliga keinen sportlichen Absteiger. In der Kreisliga Nord gibt es mit der ASG Vorwärts Dessau II eine neue Mannschaft und in der Kreisklasse stellt die SG Reppichau erstmals seit 2022/23 wieder ein drittes Team.
So sieht die Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld in der Saison 2026/27 aus
FC Stahl Aken (Ab)
SV Blau-Weiß Schortewitz
FSV Löberitz
SV Fortschritt Garitz
SG Union Sandersdorf II
SG Reppichau II
ESV Petersroda
TSG Mosigkau
Paschlewwer SV
SV Wulfen
ASG Vorwärts Dessau
FV Merzien
SV Mildensee (Auf)
SG Rot-Weiß Thalheim (Auf)
So sieht die Kreisliga Nord Anhalt-Bitterfeld in der Saison 2026/27 aus
FSG Lok/Blau-Weiß Dessau (Ab)
SG Jeber-Bergfrieden/Serno (Ab)
SV Germania Roßlau II
SG Blau-Weiß Klieken
TSV Rot-Weiß Zerbst II
SC Vorfläming Nedlitz
SG Empor Waldersee II
1. FFV Rodleben
SG Grün-Weiß Dessau
Dessauer SV 97 II
SG ABUS Dessau
SV Fortschritt Garitz II
ASG Vorwärts Dessau (Neu)
So sieht die Kreisliga Süd Anhalt-Bitterfeld in der Saison 2026/27 aus
Zörbiger FC II
SG Ramsin
VfB Borussia Görzig
SV Roitzsch
SG Blau-Weiß Quellendorf
CFC Germania 03 II
SG Mühlbeck/Friedersdorf II
SV Kickers Raguhn
SG Jeßnitz
TSV Blau-Weiß Brehna II
SG Trinum/Kleinpaschleben
SV Blau-Weiß Schortewitz II
SV Edderitz (Auf)
SG Krina/Pouch-Rösa II (Auf)
So sieht die Kreisklasse Ost Anhalt-Bitterfeld in der Saison 2026/27 aus
VfB Preussen Greppin (Ab)
ESV Petersroda II
HSV Gröbern II
FC Galaxy Wolfen
SG Salzfurtkapelle/Löberitz II
SG Blau-Weiß Quellendorf II
SV Roitzsch II
VfL Großzöberitz
Holzweißiger SV
SG Mühlbeck II/Friedersdorf III
So sieht die Kreisklasse West Anhalt-Bitterfeld in der Saison 2026/27 aus