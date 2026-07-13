Die Staffeleinteilung des KFV Anhalt-Bitterfeld in der Saison 2026/27 Aus dem Verband +++ Der Kreisverband hat die Spielklassen-Einteilung bekanntgegeben von Kevin Gehring · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Cindy Drengwitz

Der Kreisfachverband Anhalt-Bitterfeld hat seine Staffeleinteilung für die neue Saison 2026/27 bekanntgegeben. Nach den Rückzügen der FSG Lok/Blau-Weiß Dessau und der SG Jeber-Bergfrieden/Serno gibt es aus der Kreisoberliga keinen sportlichen Absteiger. In der Kreisliga Nord gibt es mit der ASG Vorwärts Dessau II eine neue Mannschaft und in der Kreisklasse stellt die SG Reppichau erstmals seit 2022/23 wieder ein drittes Team.

So sieht die Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld in der Saison 2026/27 aus FC Stahl Aken (Ab)

SV Blau-Weiß Schortewitz

FSV Löberitz

SV Fortschritt Garitz

SG Union Sandersdorf II

SG Reppichau II

ESV Petersroda

TSG Mosigkau

Paschlewwer SV

SV Wulfen

ASG Vorwärts Dessau

FV Merzien

SV Mildensee (Auf)

SG Rot-Weiß Thalheim (Auf) So sieht die Kreisliga Nord Anhalt-Bitterfeld in der Saison 2026/27 aus

FSG Lok/Blau-Weiß Dessau (Ab)

SG Jeber-Bergfrieden/Serno (Ab)

SV Germania Roßlau II

SG Blau-Weiß Klieken

TSV Rot-Weiß Zerbst II

SC Vorfläming Nedlitz

SG Empor Waldersee II

1. FFV Rodleben

SG Grün-Weiß Dessau

Dessauer SV 97 II

SG ABUS Dessau

SV Fortschritt Garitz II

ASG Vorwärts Dessau (Neu) So sieht die Kreisliga Süd Anhalt-Bitterfeld in der Saison 2026/27 aus Zörbiger FC II

SG Ramsin

VfB Borussia Görzig

SV Roitzsch

SG Blau-Weiß Quellendorf

CFC Germania 03 II

SG Mühlbeck/Friedersdorf II

SV Kickers Raguhn

SG Jeßnitz

TSV Blau-Weiß Brehna II

SG Trinum/Kleinpaschleben

SV Blau-Weiß Schortewitz II

SV Edderitz (Auf)

SG Krina/Pouch-Rösa II (Auf) So sieht die Kreisklasse Ost Anhalt-Bitterfeld in der Saison 2026/27 aus