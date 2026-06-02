"Die Stärken im Team sind der Zusammenhalt und die Ehrlichkeit"

– Foto: SV Huzenbach

Der SV Huzenbach hat den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt gemacht. Mit einer beeindruckenden Heimbilanz und mannschaftlicher Geschlossenheit sicherte sich das Team von Trainer Benjamin Lindner hochverdient die Meisterschaft.

Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht die herausragende Saison des Spitzenreiters. Bei noch einem ausstehenden Spieltag thront der SV Huzenbach nach 25 Partien mit 64 Punkten uneinholbar auf dem ersten Platz.

Der Tabellenzweite kommt nach ebenfalls 25 absolvierten Spielen aktuell auf 57 Punkte bei 18 Siegen, drei Remis, vier Niederlagen und 95:35 Toren.

Mit einer eindrucksvollen Ausbeute von 21 Siegen, einem Unentschieden und lediglich drei Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 99:35 ließ man den Konkurrenten Phönix Pfalzgrafenweiler hinter sich.

Hoffnung auf die direkte Rückkehr

Gegenüber FuPa äußerte sich Coach Benjamin Lindner spürbar erleichtert zu den Erwartungen vor der Spielzeit. „Gerechnet nicht, aber gehofft schon“, erklärte der Trainer auf die Frage, ob er den Titelgewinn fest eingeplant habe.

Nach dem schmerzhaften Gang in die tiefere Klasse zählte nur die sportliche Wiedergutmachung: „Das Ziel von meiner Seite, dem Verein und allem voran der Mannschaft war es, um die Meisterschaft mitzuspielen nach dem letztjährigen Abstieg.“

Heimstärke und mannschaftliche Breite

Die Gründe für den Triumph sind für den Übungsleiter klar zu benennen und spiegeln die harte Arbeit der vergangenen Monate wider. „Der Ausschlag für die Meisterschaft war auf jeden Fall unsere Heimstärke. Dazu sind wir in der Breite sehr gut aufgestellt, was uns nicht so leicht ausrechenbar macht“, analysierte Lindner.

Besonders die Torgefahr aus allen Mannschaftsteilen sticht dabei heraus: „In der Summe haben wir acht Spieler, die acht oder mehr Saisontore erzielt haben. Dazu ein guter Mix aus erfahrenen und jungen Spielern.“ Die wahren Tugenden liegen jedoch im Charakter der Truppe: „Die Stärken im Team sind der Zusammenhalt im Team und die Ehrlichkeit untereinander.“

Ausgelassene Stimmung und Insel-Trip

Die große Anspannung der Saison entlud sich bereits in ersten Festlichkeiten. „Die erste Feier war schon sehr ordentlich, aber die richtige Meisterfeier findet am kommenden Samstag im Rahmen unseres Rundenabschlusses statt“, freute sich Lindner auf den anstehenden Höhepunkt.

Auch eine traditionelle Reise als Belohnung für die Strapazen darf nicht fehlen: „Ja, ein Großteil der Mannschaft macht eine Abschlussfahrt nach Malle, wo nochmals ordentlich gefeiert wird.“

Kaderplanung mit Eigengewächsen

Die sportliche Zukunft ist ebenfalls geklärt, der Schritt in die höhere Spielklasse wird voller Vorfreude gegangen. „Das Aufstiegsrecht nehmen wir ganz sicher an“, bestätigte der Trainer unmissverständlich. Der Weg in der neuen Liga wird dabei konsequent mit eigenen Talenten bestritten.

„Kaderplanungen gibt es bei uns nicht direkt, die Mannschaft besteht komplett aus vereinseigenen Spielern, die dort auch ihre Jugend schon verbracht haben. Externe Neuzugänge gibt es nicht“, betonte Lindner.

Ein kleiner Umbruch steht dennoch bevor: „Drei bis vier Spieler gehen nun in die Fußballrente, und dafür kommt aus der A-Jugend der ein oder andere nach.“

Das Ziel für die Spielzeit 2026/2027 ist realistisch, aber ambitioniert: „Das primäre Ziel für die nächste Saison lautet Klassenerhalt und nach oben keine Grenzen, zudem natürlich die Weiterentwicklung der Mannschaft.“