„Die Stärke unseres Teams ist die mannschaftliche Geschlossenheit“

– Foto: Dana Barnack

Im FuPa-Teamcheck spricht Stefan Schiller, Trainer des SV Döbern in der Landesliga Süd, über den Stand der Vorbereitung, personelle Herausforderungen und das klare Ziel für die kommende Spielzeit: den Klassenerhalt.

Noch ist der SV Döbern nicht gemeinsam in die Saisonvorbereitung gestartet. Stattdessen arbeiten die Spieler derzeit eigenständig an ihrer Fitness. „Wir sind noch nicht in die Vorbereitung gestartet. Aktuell arbeiten die Spieler individuell an ihrer Grundlagenausdauer“, sagt Stefan Schiller gegenüber FuPa.

Auf dem Transfermarkt wird sich beim Landesligisten nach aktuellem Stand nichts mehr tun. Der Verein muss mit den vorhandenen Kräften planen, verschließt sich neuen Möglichkeiten aber nicht grundsätzlich.

„Bei uns gibt es leider keine Neuzugänge zu vermelden. Stand jetzt wird es auch keine geben. Wir sind natürlich für jeden talentierten Spieler offen.“

Schmerzhafte Verluste

Personell muss der SV Döbern einige Rückschläge verkraften. Besonders der Abgang eines Stammspielers wiegt schwer. Hinzu kommt, dass mehrere wichtige Akteure aus beruflichen Gründen nicht mehr regelmäßig zur Verfügung stehen.

„Wir haben mit Dome Beyer einen wichtigen Stammspieler verloren. Des Weiteren sind einige wichtige Leistungsträger beruflich bedingt nur noch sporadisch verfügbar.“

Geschlossenheit als größte Stärke

Gerade deshalb setzt der Trainer auf den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Für Stefan Schiller ist dieser Faktor die größte Qualität seines Teams.

„Die Stärke unseres Teams ist eindeutig die mannschaftliche Geschlossenheit.“

Klassenerhalt als oberste Priorität

Mit einem kleinen Kader und schwierigen personellen Voraussetzungen formuliert der Trainer ein realistisches Ziel für die neue Spielzeit. Entscheidend werde sein, von Verletzungen und weiteren Ausfällen verschont zu bleiben.

„Unser Saisonziel kann nur der Klassenerhalt und der Erhalt des Fußballstandorts Döbern sein. Wir müssen hoffen, dass wir weitestgehend von Ausfällen verschont bleiben, um mit unserem Minikader durch die Saison zu kommen.“

Favorit auf den Titel

Auch einen Favoriten auf die Meisterschaft hat Stefan Schiller bereits ausgemacht.

„Ich denke, Seelow ist wieder Topfavorit.“