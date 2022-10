Die Stadt Luxemburg und ihre Fußballplätze Im Jahr 2022 und vor allem in den vergangenen Wochen häuften sich die Probleme auf den hauptstädtischen Rasenplätzen. Sportschöffin Simone Beissel stand uns zu diesen Rede und Antwort.

Eben dieser Rivale, Racing, sorgte dann am vergangenen Freitag, den 21.Oktober, in Form eines Facebook-Posts (s.u.) seiner Vorsitzenden Karine Reuter für Aufsehen. Traktorspuren auf einem grünen Rasen mit der Überschrift „So soll ein Platz für ein BGL-Ligue-Team aussehen? Wunderbar gearbeitet und meine Glückwünsche an die kompetenten Leute, die da am Werk waren. Besser geht es wirklich nicht“ spiegelten laut Simone Beissel nur die halbe Wahrheit wieder. Sie verweist auf eine ganze Serie an Fotos, die sie selbst erhalten habe und aus denen ersichtlich sei, dass der Platz absolut in Ordnung war. „Während der Mäharbeiten ging ein derart starker Regenschauer nieder, dass diese nicht in einem Stück abgeschlossen werden konnten. Auf Verlorenkost wurde eine sog. Rasentrageschicht eingebaut, durch die der Platz stabiler wird. Durch die anhaltende Trockenheit im Sommer wurde diese Schicht aber scheinbar kompakter, so dass das Wasser nicht mehr so gut abläuft wie vorher. Das Sportamt hat einen Termin mit einer spezialisierten Firma abgemacht, die sich der Sache annehmen wird. Zudem liegt mir der Schiedsrichterbericht der Partie Racing gegen Hostert vor, aus dem klar hervorgeht, dass das Spielfeld in Ordnung war“ klärte Frau Beissel uns auf.

Simone Beissel: „Es gab ein paar grundsätzliche Probleme. Es fing im vergangenen Jahr mit den vielen Regenfällen im Sommer an. Konnten die Plätze die Wassermassen damals kaum ableiten, so sind sie ein Jahr später fast vertrocknet. Dann fiel wieder massiver Regen. Das waren Extremsituationen, die ein Teil der Erklärung sind. Ein weiteres Problem stellten Bestellungen und Lieferengpässe aufgrund der internationalen Lage dar. Die Beggener Berieselungsanlage wurde uns deswegen zu spät zugestellt, deswegen kam es zu der späten Installation. Da der Platz aber komplett kaputt war, musste er neu eingesät werden. Danach regnete es wieder sehr viel, so dass ein Teil der Saat weggeschwemmt wurde und es musste ein zweites Mal eingesät werden.“ Rollrasen wäre ebenfalls keine Lösung gewesen, war sich die Sportschöffin der Stadt Luxemburg sicher. So bleibt Beggen keine Wahl, seinen Stadtrivalen auf dem Trainingsplatz zu empfangen.

Im Sommer installierte die Stadt Luxemburg eine längst überfällige neue Berieselungsanlage im Beggener Stadion. Die Arbeiten begannen Ende Juni, nach deren Abschluss musste der Platz neu eingesät werden und soll mindestens einen Winter liegen, so die Experten des Sportamtes laut der zuständigen Schöffin Simone Beissel, die uns Erklärungen zu den Zuständen aller Spielstätten lieferte, auf denen aktuell mit Problemen gekämpft wird. Der sechsfache Meister Avenir Beggen spielt bekanntlich die ganze Hinrunde über auf seinem mit Kunstrasen bestückten Nebenplatz und sogar das Pokalderby am Sonntag gegen Titelverteidiger Racing wird auf diesem Spielfeld ausgetragen!

Eine Woche zuvor, am 16.Oktober, musste das Spiel in der 1.Division zwischen Cebra und Kayl-Tetingen kurzfristig vom hauptstädtischen „Stade Boy Konen“ nach Tetingen verlegt werden, da der Rasenplatz in Zessingen unbespielbar war. Unter der vorangegangenen Woche spielten Cebra und ALSS an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf dem Rasenplatz, so dass dieser, da auch noch dort trainiert wird, unbespielbar war, wie Simone Beissel bestätigte. Aktuell sei es, wie aus Cebra-Kreisen zu vernehmen war, abgemacht, dass Cebra und ALSS abwechselnd auf Rasen und Kunstrasen spielen. Der Rasenplatz sei aber in einem mehr als fragwürdigen Zustand, teilweise nicht einmal ausreichend gemäht, was uns auch durch einen Liveticker der Begegnung ALSS – Koerich so bestätigt worden war.

„Grundsätzlich gilt bei unserem Sportamt, dass wenn am Wochenende Spiele stattfinden, die entsprechenden Plätze Freitags gemäht werden. Am 21.Oktober regnete es aber so stark, dass unsere Arbeiter sich sicher waren, mehr schlecht als gut zu machen, wenn sie zu dem Zeitpunkt mähen würden. Die hohe Auslastung von zwei Vereinen, die dort spielen und trainieren hat ihr Tribut gefordert. Schlechter konnte es auch aufgrund der Wetterlage nicht werden“ wusste die bestens informierte Sportschöffin Beissel zu erklären, wieso der Rasenplatz am "Stade Boy Konen" nicht in bestem Zustand war.

Grundsätzliche Probleme

Es gibt aber viel grundsätzlichere Probleme, wie uns Simone Beissel ebenfalls zu berichten wusste: „Viele Plätze müssten komplett saniert werden. Wenn wir nun aber z.B. den einen oder anderen Platz von Racing schließen würden, dann wird sofort reklamiert, da keine Ersatzplätze zur Verfügung stehen.“ Dies ist eine Konsequenz des gewaltigen Wachstums der Hauptstadt in den vergangenen Jahrzehnten. „Man dreht sich im Kreis“ so Beissel weiter. „Merl-Belair ist in einem solchen Fall als der Hauptstadtverein, der mittlerweile die meisten Lizenzierten zählt, kaum begeistert, da sie nur über zwei Plätze verfügen, Racing dagegen über fünf.“ Zumindest hat man beim Red Star die Sicherheit, dass ein drittes Spielfeld angelegt wird, auch wenn es sich wegen der vorangehenden Infrastrukturarbeiten noch ein paar Jahre hinziehen wird.

Die weiteren Fußballclubs

Mit Ausnahme von Luxembourg City (ehemals RM Hamm Benfica) spielen die ersten Mannschaften der anderen hauptstädtischen Fußballclubs ausschließlich auf Kunstrasen. Es sind dies Tricolore Gasperich, Red Star Merl-Belair und Red Black Egalité 07 Pfaffenthal-Weimerskirch. Bei City will man sich nicht beklagen, wie man uns Anfang der Woche verriet, da der Platz in Cents so gut sei wie kaum jemals zuvor. Simone Beissel: „Luxembourg City hat sich neu aufgestellt, ist wieder gut ausgelastet, so dass wir als Stadt auch deren Spielfeld in Mühlenbach nicht für andere Vereine zur Verfügung haben werden. Hinzu kommt, dass viele Kinder und Jugendliche aus Nachbargemeinden in die Hauptstadt zum Fußballspielen kommen. Wir sind in dieser Hinsicht eigentlich schon mehr als nur komplett ausgelastet.“