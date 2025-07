Die SSVg Velbert oder "das kleine gallische Dorf" in der Regionalliga

In der 96. Spielminute drückte Arlind Mimini die Kugel aus kurzer Distanz zum erlösenden Ausgleichstreffer über die Linie. Der Punktgewinn gegen den Vorjahres-Drittplatzierten Sportfreunde Lotte ist gleichzeitig auch ein Achtungserfolg, den nur wenige der SSVg Velbert am ersten Regionalliga-Spieltag zugetraut hätten. Dabei gab der Verlauf der Vorbereitung schon erste Aufschlüsse über das Leistungsvermögen der Blauen Löwen.

Feldvorteile des Kontrahenten waren zu erwarten, doch Velbert fand mit mutigem Anlaufverhalten und gelegentlichen offensiven Nadelstichen die richtige Mischung, um auch den nominellen Favoriten vor Probleme zu stellen.

Niveauunterschied zur Oberliga ist gewaltig

Dabei ist das Niveau der Regionalliga für einen wesentlichen Teil des Kaders noch Neuland. Gleich fünf Akteure aus der jungen Startelf feierten gleichzeitig auch ihr Debüt in der vierthöchsten Spielklasse.

Anpassungsschwierigkeiten zu Beginn wären eigentlich die logische Folge, ist der Schritt aus der Oberliga ein immenser: "Klar merkt man, dass das Spieltempo höher ist. Aber auch die individuelle Qualität der Spieler. Da sieht man selten, dass ein Spieler einen schlechten ersten Kontakt hat oder der Ball verspringt" schwärmt Jaroui, dem dabei besonders der nur 1,64 m große Kevin Holzweiler im Gedächtnis geblieben ist. "Man merkt schon im Eins-gegen-Eins, dass die Spieler technisch auf einem anderen Level sind, aber auch was die Geschwindigkeit angeht, insbesondere Holzweiler über die rechte Seite."

"Das kleine gallische Dorf" leistet Widerstand gegen die namhafte Konkurrenz

Die Blaupause für zukünftige Punktgewinne ist geliefert, an den grundsätzlich herrschenden Kräfteverhältnissen dürfte das jedoch kaum rütteln, glaubt auch Jaroui, der bei seinem Verein die geringsten finanziellen Mittel vermutet: "Klar, wir sind so ein bisschen das gallische Dorf. Es gibt natürlich auch andere Aufsteiger, trotzdem glaube ich, dass wir in dieser Liga noch über die geringsten Möglichkeiten verfügen."

Gerade in der äußerlichen Wahrnehmung wurden den Velbertern ein steiler Weg zum Klassenerhalt prophezeit. In einer von FuPa durchgeführten Umfrage tippten 80,1 Prozent der Befragten die SSVg als einen der Absteiger. Auch an Jaroui ist das nicht vorbeigegangen: "Über die FuPa-Umfrage hat man ja schon gesehen, dass wir von außen relativ deutlich als Absteiger feststehen", sagt der 33-Jährige. "Ich finde es schön, dass uns niemand etwas zutraut, die Erwartungshaltung ist da relativ gering, das war natürlich in der Vorsaison anders. In der Oberliga hat man sich meistens auf Gegner eingestellt, die tief drinstanden, diesmal ist es so, dass wir eher hoch angelaufen werden und der Gegner versucht, früh Druck anzuwenden."

Für die nächste Überraschung kann bereits am Freitagabend gesorgt werden. Beim prestigeträchtigen Derby gegen den Wuppertaler SV (1. August, 19.30 Uhr) könnte sich "das kleine gallische Dorf" sogar für eine Nacht an die Spitze der Regionalliga West setzen.