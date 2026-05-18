Die SSV Glött kann nachlegen

Der Günzburger Barbaro Casamayor-Bell (rechts) kann in dieser Szene noch eingreifen und vor Jonas Stutzmüller klären, die 0:1-Niederlage bei der SSV Glött konnte er aber nicht verhindern. – Foto: Benjamin Rößle

Sechs Punkte konnte die SSV Glött in den jüngsten beiden Auftritten sammeln und konnte damit die Chance auf den direkten Klassenerhalt in der Kreisliga West wahren. Nach dem 1:0-Sieg gegen den FC Günzburg haben die Lilien noch vier Zähler Rückstand - bei zwei ausstehenden Partien. Schlechter ist die Lage für den TSV Balzhausen, der durch den Glötter Sieg und der eigenen 0:3-Niederlage beim TSV Offingen auf einen direkten Abstiegsrang zurückgefallen ist. Offingen wiederum bleibt dem Spitzenreiter Türk Gücü Lauingen dicht auf den Fersen.

Die SSV Glött gewann ihr Heimspiel gegen den FC Günzburg knapp mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte Jonas Stutzmüller in der 61. Minute. In der Schlussphase wurde es allerdings noch hektisch: Mit Franz Bacherle und Andreas Schrettle sahen gleich zwei Spieler der SSV Glött innerhalb weniger Minuten die Gelb-Rote Karte. Dennoch brachten die Gastgeber den knappen Vorsprung über die Zeit.

Schiedsrichter: Matthias Schilling (Erkheim) - Zuschauer: 150

Der SC Bubesheim feierte einen souveränen 3:0-Erfolg gegen den TSV Balzhausen. Nach einer zunächst ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte David Tamm die Gastgeber kurz nach Wiederbeginn in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Daniel Ungar per Foulelfmeter auf 2:0. Diego Guerrero machte mit seinem Treffer in der 71. Minute alles klar und sicherte Bubesheim einen ungefährdeten Heimsieg.

Schiedsrichter: Alexander Hartmann (Wortelstetten) - Zuschauer: 100

Türk Gücü Lauingen ließ der TSG Thannhausen beim 3:0-Heimsieg kaum eine Chance. Bereits nach fünf Minuten traf Venhar Neziri zur frühen Führung. Lukas Ün erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 und stellte die Weichen damit klar auf Sieg. Sahin Tasdelen sorgte in der 79. Minute schließlich für den Endstand und einen souveränen Auftritt der Gastgeber.

Schiedsrichter: Moritz Simnacher (Dürrlauingen) - Zuschauer: 90

Der TSV Offingen zeigte gegen den SSV Neumünster-Unterschöneberg eine starke Vorstellung und gewann verdient mit 3:0. David Süß brachte den TSV früh in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Elias Kerker, ehe Lukas Fischer kurz vor Schluss den dritten Treffer nachlegte und den Heimsieg endgültig perfekt machte.

Schiedsrichter: Christian Bosch (Huisheim) - Zuschauer: 140

Die SpVgg Wiesenbach setzte sich verdient mit 3:0 gegen den SV Scheppach durch. Pierre Heckelmüller brachte die SpVgg in der 15. Minute in Führung. Eine Schlüsselszene folgte nach gut einer halben Stunde: Scheppachs Georghe-Daniel Azamfirei vergab einen Foulelfmeter und scheiterte an Wiesenbachs Schlussmann Luca Weiß. Nach dem Seitenwechsel sorgten David Berger und Daniel Steck mit ihren Treffern für die endgültige Entscheidung zugunsten der Wiesenbacher.

Schiedsrichter: Stefan Asam (Herbertshofen) - Zuschauer: 100

Für Daniel Greiner (links, 16) und den TSV Ziemetshausen erwies sich der SV Neuburg als unüberwindbare Hürde. – Foto: Philip Heiß

Für das spektakulärste Spiel des Tages sorgten der TSV Ziemetshausen und der SV Neuburg/Kammel. Die Neuburger setzten sich nach einer torreichen Partie mit 6:2 durch. Maximilian Hutner brachte Neuburg kurz vor der Pause in Führung, ehe Felix Glockner per Foulelfmeter und Julian Dopfer direkt nach Wiederbeginn auf 3:0 erhöhten. Colin Fendt verkürzte zwar zwischenzeitlich für Ziemetshausen, doch Daniel Bobitiu stellte postwendend den alten Abstand wieder her. Dopfer mit seinem zweiten Treffer sowie Bobitiu per Strafstoß sorgten schließlich für den deutlichen Auswärtserfolg. Die beiden Treffer von Colin Fendt blieben für die Gastgeber am Ende nur Ergebniskosmetik.

Schiedsrichter: Jason Kloster (Dillingen) - Zuschauer: 100